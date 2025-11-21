Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Election Assembly 2026 EVM Rules: বাংলার বিধানসভা ভোটের ইভিএমে নয়া নিয়ম! প্রস্তুতি শুরু কমিশনের, কী পালটাচ্ছে?

    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইভিএমের নয়া নিয়ম চালু করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ বৃদ্ধি পাবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা ছিল ৮০,৬৮১।

    Published on: Nov 21, 2025 3:12 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। আর সেই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ইভিএমের ক্ষেত্রে নয়া নিয়মও চালু করার সিদ্ধান্ত নিল। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইভিএমে প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশাপাশি ছবিও থাকবে। এতদিন শুধুমাত্র প্রার্থীর নাম থাকত। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে প্রার্থীর নামের পাশাপাশি ছবিও দেওয়া থাকবে। অনেক সময় একই বিধানসভা কেন্দ্রের একই প্রার্থী থাকেন কয়েকজন। গত কয়েকটি নির্বাচনেও সেই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ইভিএমে প্রার্থীদের ছবি থাকলে ভোটাররা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন না। কমিশনের আধিকারিকরা বলেছেন, 'ইভিএমের বোতামের পাশেই (প্রার্থীর) ছবি দেওয়া হবে। আর প্রশিক্ষণের (তথা ওয়ার্কশপ) সময় সেটা দেখিয়ে দেওয়া হবে।' যে ওয়ার্কশপে ইভিএম নিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি সেরে ফেলা হবে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে (জেলা নির্বাচনী আধিকারিক) ডাকা হয়েছে।

    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইভিএমের নয়া নিয়ম চালু করল নির্বাচন কমিশন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সন্তোষ কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)
    পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইভিএমের নয়া নিয়ম চালু করল নির্বাচন কমিশন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সন্তোষ কুমার/হিন্দুস্তান টাইমস)

    বুথের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ বাড়ছে এবার

    এমনিতে কমিশন সূত্রে খবর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ বৃদ্ধি পাবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা ছিল ৮০,৬৮১। এবার সেটা বেড়ে ৯৫,০০০-র কাছে পৌঁছে যাবে। ফলে আরও বেশি সংখ্যক ইভিএম লাগবে। যা পর্যাপ্ত পরিমাণে কমিশনের আছে বলে সূত্রের খবর।

    বাংলায় কত ইভিএম আছে?

    কমিশন সূত্রে খবর, ব্যালট কন্ট্রোল ইউনিট, রিজার্ভ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাদের হাতে আপাতত ১.৩ লাখের মতো ইভিএম আছে। আর ভিভিপ্যাট মেশিন আছে ১.৩৫ লাখের মতো। ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যা হবে না বলে কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে।

    আর কমিশনের তরফে যখন সেইসব প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে পুরোদমে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) চলছে। এসআইআর ফর্ম জমা নেওয়ার পর তা ডিজিটালি ওয়েবসাইটে ফিল আপ করতে হচ্ছে বিএলও-দেরই। সেই প্রক্রিয়ায় নাকি তথ্যের হেরফের নজরে পড়েছে। আর এই আবহে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সাতজন বিএলওকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। হাতে নোটিশ পাওয়া সাতজনই বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের। এদিকে শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে, বিএলওদের জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এদিকে এসআইআর-এর ডিজিটালীকরণ করা নিয়ে অনেক বিএলওয়ের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে এই কাজ করতে তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে।

    News/Bengal/WB Election Assembly 2026 EVM Rules: বাংলার বিধানসভা ভোটের ইভিএমে নয়া নিয়ম! প্রস্তুতি শুরু কমিশনের, কী পালটাচ্ছে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes