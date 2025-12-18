WB Murshidabad Babri Masjid Latest Update: কত উঁচু হবে হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ? এখনও পর্যন্ত এল কত টাকার অনুদান?

WB Murshidabad Babri Masjid Latest Update: কত উঁচু হবে হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ? এখনও পর্যন্ত এল কত টাকার অনুদান?
বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য এখনও পর্যন্ত ৫ কোটি টাকা অনুদান এসেছে বলে জানালেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এই নিয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে হুমায়ুন কবির বলেন, 'আগের মডেলের থেকে বেশি লম্বা এবং চওড়া হবে এই বাবরি মসজিদ। যা ছিল তার চেয়ে ৬৫ ফুট লম্বা হবে এই নয়া মসজিদ। ৫ কোটি টাকারও বেশি অনুদান পেয়েছি এখনও। আর যে সামগ্রী এসেছে তার মূল্য হবে দেড় থেকে দুই কোটি টাকা।' এদিকে হুমায়ুন ফের জানান, তাঁর নতুন দল ২২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে ঘোষণা করবেন। নতুন দলে ৭৫ জনের স্টেট কমিটি থাকবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের সমাগমে আত্মপ্রকাশ হবে দলের।
এদিকে হুমায়ুন দাবি করেন, মুর্শিদাবাদে এসআইআরের কোনও প্রভাব পড়বে না। তিনি জানান, তাঁর জেলায় ২ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে খসড়া তালিকা থেকে। তবে বাদ পড়া নামের মধ্যে অধিকাংশই মৃত। এদিকে গত ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর এআইএমআইএম-এর সঙ্গে জোট গড়ার দাবি করেছিলেন হুমায়ুন কবির। পরে যদিও ওয়াইসির দলের জাতীয় মুখপাত্র সেই দাবি অস্বীকার করেছিলেন। এই আবহে হুমায়ুনও সম্প্রতি জানান, তিনি ওয়াইসির দলের সঙ্গে জোট গড়বেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে এবার হুমায়ুনের সঙ্গে জোট গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এআইএমআইএমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি।
এআইএমআইএম নেতা ইমরান সোলাঙ্কি জানান, জোট নিয়ে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা চলছে। কয়েকটি আসনে জোট গড়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে জোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হায়দরাবাদের সাংসদ নেবেন বলে জানান ইমরান। এদিকে হুমায়ুন জোট নিয়ে সম্প্রতি বলেছেন, 'কার সঙ্গে যাব, কার সঙ্গে লড়ব, তা সময় বলবে। মিম, আইএসএফ, কংগ্রেস, যে আসতে চাইবে আসতে পারে। আমার কোনও ছুৎমার্গ নেই। আমি এমএলএ অবস্থায় দল করছি। বাকিরা তো জিরো।' পরে ওয়াইসির সঙ্গো যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কারও সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কারও ভাগ বসাতে আসিনি। ১৩৫টি আসনে লড়ে ৭০ থেকে ৯০টি সিট জিতে বিধানসভায় যাব। আমার দলই হবে নির্ণায়ক শক্তি।'
