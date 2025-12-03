Primary Teachers' Job Verdict: শুধু মানবিক কারণেই ৩২০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি থাকল? হাইকোর্টের রায় বলছে অন্য কথা

Primary Teachers' Job Verdict: শুধু মানবিক কারণেই ৩২০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি থাকল? হাইকোর্টের রায় বলছে অন্য কথা
শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরেই কি প্রাথমিকের ৩২,০০০ শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখা হল? বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর থেকেই একটি মহলের তরফে সেরকম দাবি করা হচ্ছে। যদিও হাইকোর্টের যে ১৪১ পৃষ্ঠার রায়ের কপি প্রকাশ করেছে, তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের জন্য যাবতীয় প্রমাণ-সহ আদালতের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মামলায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, তাতে বলা যাচ্ছে না যে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। সেই আবহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই যে তদন্ত চালিয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে অনিয়ম হয়েছে ২৬৪ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে। আরও ৯৬ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত পূরণ হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে পুরো প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ভুয়ো হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। সেই পরিস্থিতিতে একলপ্তে ৩২,০০০ শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ভিত্তি নেই। আর তার জেরে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।
তারইমধ্যে প্রাথমিকর মামলার রায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'আদালতকে ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জানাব মুখ্যমন্ত্রীকে। পাঁচ মাস ধরে এই কেসের পিছনে মগজমারি করে গিয়েছি। তার ফলাফল আজ এসেছে। এই জয় প্রমাণ করে দিল সরকার সব সময় শিক্ষকদের পাশে আছে। সত্যের জয় হল।
সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, পাঁচ মাস ধরে শিক্ষা দফতর বিরোধী দলগুলোর আক্রমণ, সংবাদমাধ্যমের একাংশের আক্রমণ, ডিজিটাল একটি বড় অংশের আক্রমণ ঘাড়ের উপর নিয়ে কাজ করেছে। তাঁর কথায়, 'প্রাথমিকের পরে এসএসসির যোগ্যদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলে একটা বৃত্ত সম্পন্ন হবে। আমাদের রাজনৈতিক দল সামনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিচারপতির অবজারভেশন (পর্যবেক্ষণ) সংবেদনশীল।’
আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কথায় কথায় আদালতে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়ার বিষয়টা ঠিক নয়। আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, মোটেও চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়। আমি বিচারব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা করি। আমি সবথেকে খুশি যে আমার ভাইবোনেরা নিজেদের চাকরি ফিরে পেয়েছেন।’
