Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Primary Teachers Recruitment: কাল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, প্রায় ৮ বছর পরে! শূন্যপদ কত?

    বুধবার থেকেই প্রাথমিকে শিক্ষক প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্রের খবর, ১৩,৪২১ শূন্যপদে নিয়োগ শুরু হতে চলেছে। আগামিকাল থেকেই চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনেই চলবে আবেদন প্রক্রিয়া। তবে আপাতত বিস্তারিতভাবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

    Published on: Nov 18, 2025 4:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বুধবার থেকেই প্রাথমিকে শিক্ষক প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্রের খবর, ১৩,৪২১ শূন্যপদে নিয়োগ শুরু হতে চলেছে। আগামিকাল থেকেই চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনেই চলবে আবেদন প্রক্রিয়া। তবে আপাতত বিস্তারিতভাবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। তারপর শুরু হবে আবেদন প্রক্রিয়া। আর সেটাই হলে আট বছর পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হতে চলেছে। ২০১৭ সালের পর থেকে প্রাথমিকে নিয়োগ থমকে ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের মাসকয়েক আগে নিয়োগের তোড়জোড় শুরু করা হল।

    বুধবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু বলে সূত্রের খবর। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    বুধবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু বলে সূত্রের খবর। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তারপর অপেক্ষা আর অপেক্ষা

    তবে প্রাথমিকে যে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, তা আগেই জানানো হয়েছিল। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৩,৪২১ শূন্যপদে শিক্ষক (টেট উত্তীর্ণ) নিয়োগ করা হবে। কিন্তু সেই ঘোষণার পরে প্রায় দু'মাস হতে চললেও আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি। অবশেষে আগামিকাল (বুধবার, ১৯ নভেম্বর) থেকে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে সূত্রের খবর।

    এত কম শূন্যপদ কেন? প্রশ্ন চাকরিপ্রার্থীদের

    যদিও শূন্যপদের সংখ্যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, এতদিন পরে নিয়োগ হচ্ছে। অথচ মাত্র ১৩,৪২১টি শূন্যপদে কেন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনকারীদের অন্যতম 'মুখ' বিদেশ গাজি বলেছেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ১৩,৪২১টি ভ্যাকেন্সি-সহ পূর্ণাঙ্গ নোটিফিকেশন কেন? স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) বাড়াতে পারে শূন্য়পদ (যদিও সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা করেনি)। প্রাইমারির ক্ষেত্রে কেন বাড়ানো হচ্ছে শূন্যপদ? কেন এই দ্বিচারিতা? ২,৩১৫টি প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক শূন্য!’

    শূন্যপদ বাড়ানোর দাবি তোলা হয়েছে

    হতাশার সুরে আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থী জানিয়েছেন, পাঁচ বছর পরে প্রাথমিক টেট হয়েছিল। সেই টেটের রেজাল্ট পাওয়ার পরে আরও তিন বছর কেটে গিয়েছে। নিয়োগের প্রাথমিক নোটিশ আসার পরে দু'মাস কেটে গেল। অথচ এখনও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। সেই রেশ ধরে দু'দফা দাবি তুলেছেন আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থী। তিনি দাবি করেছেন, স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করতে হবে। বাড়াতে হবে শূন্যপদের সংখ্যা।

    আর শূন্যপদের সংখ্যা যদি বাড়ানো না হয়, তাহলে কি আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে? আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের অন্যতম ‘মুখ’ জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি দেখে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে।

    News/Bengal/WB Primary Teachers Recruitment: কাল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, প্রায় ৮ বছর পরে! শূন্যপদ কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes