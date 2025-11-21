Edit Profile
    WB Primary TET wrong questions: প্রাথমিক টেটের ভুল প্রশ্নে কি সবাই নম্বর পাবেন না? জানিয়ে দিল হাইকোর্ট!

    আসলে ২০১৭ সাল এবং ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্নে ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। সেটার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টও জমা পড়ে। তারপর ভুল প্রশ্নের নম্বর দেওয়া নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ করল হাইকোর্ট।

    Published on: Nov 21, 2025 3:58 PM IST
    By Ayan Das
    প্রাথমিক টেটের ভুল প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থীই নম্বর পাবেন। জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আসলে ২০১৭ সাল এবং ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্নে ভুল থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। সেটার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টও জমা পড়ে। তারপর শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ জানিয়েছেন, ভুল প্রশ্নের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীই নম্বর পাবেন। যে প্রার্থীরা মামলা করেছেন, তাঁদের তো নম্বর দিতেই হবে। যাঁরা মামলা করেননি, তাঁদেরও নম্বর দিতে হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে হাইকোর্ট। তবে ঠিক কীভাবে নম্বর দেওয়া হবে প্রার্থীদের, কত নম্বর দেওয়া হবে প্রার্থীদের, সে বিষয়ে আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে বিস্তারিতভাবে জানাবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

    প্রাথমিক টেটের ভুল প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থীই নম্বর পাবেন বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    আর হাইকোর্ট এমন একটা সময় সেই পর্যবেক্ষণ করেছে, যখন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যে বিষয়টি শুক্রবার হাইকোর্টে শুনানির সময়ও উঠে আসে। সওয়াল করা হয় যে যখন প্রশ্ন ভুল থাকা নিয়ে মামলা চলছে, তখন কীভাবে নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল? কীভাবে চালু করে দেওয়া হল অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া?

    প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য কীভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হবে?

    ১) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের https://wbbpe.wb.gov.in/-তে যেতে হবে।

    ২) হোমপেজের উপরের দিকে 'Important Links'-তে যেতে হবে। সেখানে আছে 'Important Links of West Bengal Board of Primary Education'। নীচেই দেখতে পাবেন 'Application for Assistant Teachers in Primary Schools, 2025'। তাতে ক্লিক করতে হবে।

    ৩) নতুন একটি পেজ খুলে যাবে। 'PRIMARY TEACHER RECRUITMENT 2025' লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

    ৪) আরও একটি নয়া পেজ খুলে যাবে। 'Application for PRIMARY TEACHER RECRUITMENT 2025' লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

    ৫) নয়া পেজ খুলে যাবে। নিজের রোল নম্বর এবং জন্মতারিখ দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। তারপর যাচাই করতে হবে ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর।

    ৬) প্রার্থীর কোনও তথ্যে ভুল থাকলে 'Edit' অপশন ক্লিক করতে হবে।

    ৭) প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে। ক্লিক করতে হবে 'Preview' বাটনে।

    ৮) অ্যাপ্লিকেশন পর্যায়ে বাকি তথ্য দিতে হবে।

    ৯) নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডিতে ওটিপি যাবে। সেটা ভ্যালিডেট করতে হবে।

    ১০) 'FINAL SUBMIT'-তে ক্লিক করতে হবে। তারপর টাকা জমা দেওয়ার অপশন পাবেন।

    ১১) পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে টাকা জমা দিতে হবে। তারপর নথিভুক্ত ইমেল আইডি এবং ফোন নম্বরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেয়ে যাবে।

    ১২) পোর্টালে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেখতে পাবেন। সেটা ডাউনলোড করে রাখতে পারেন, যাতে প্রিন্ট করে নিতে পারেন।

    পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী ৯ ডিসেম্বর রাত ১১ টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। প্রার্থীরা অনলাইনে https://wbbpe.wb.gov.in/-তে আবেদন করতে পারবেন। সেইসঙ্গে শূন্যপদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ১৩,৪২১টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

