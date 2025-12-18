WB SIR Latest Update: এসআইআরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ তৃণমূল বিধায়কের ভাইপোর নাম

WB SIR Latest Update: এসআইআরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ তৃণমূল বিধায়কের ভাইপোর নাম
তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের ভাইপো মেহবুব হাসানের নাম নেই খসড়া তালিকায়। এর আগে খসড়া ভোটার তালিকায় ছিল না হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে-র নাম।
এসআইআরে এনুমারেশন পর্ব শেষে গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে বাংলার খসড়া ভোটার তালিকা। তাতেই দেখা গেল, তৃণমূল বিধায়কের ভাইপোর নাম বাদ। রিপোর্ট অনুযায়ী, তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের ভাইপো মেহবুব হাসানের নাম নেই খসড়া তালিকায়। এই মেহবুব হাসান নিজেও ডোমকলের স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। এই ঘটনায় বিডিওর দিকে আঙুল তুলেছেন মেহবুব। যদিও বিডিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
এর আগে দেখা গিয়েছিল, খসড়া ভোটার তালিকায় ছিল না হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে-র নাম। 'বাদ পড়া নামের তালিকায়' আছে সূর্য দে-র নাম। সেখানে তাঁর নামের পাশে লেখা - মৃত। এই আবহে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্মশানে চলে যান সূর্য। সূর্য জানিয়েছিলেন, তিনি চণ্ডীতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। তাঁর ক্রমিক নম্বর ৪০, বুথ নম্বর ২২৬। এদিকে জীবিত থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর নামের পাশে 'মৃত' লেখা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সূর্য।
এদিকে খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম নেই, চিন্তা বাড়ছে তাঁদের। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ৫৮ লক্ষের মধ্যে মৃত ভোটার ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২, নিখোঁজ ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮ জন, স্থানান্তরিত রয়েছেন ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জন, ভুয়ো ভোটার ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২৮ জন এবং অন্যান্য ৫৭ হাজার জন। এদিকে কোন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে? জানা গিয়েছে, জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গি, হাওড়া উত্তর, কলকাতা পোর্ট, বালিগঞ্জ, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, বেলেঘাটায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, জোড়াসাঁকো থেকে বাদ পড়েছে ৭২ হাজার ৮৯৯ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ৩৬.৮৫ শতাংশ নাম। চৌরঙ্গি কেন্দ্রে বাদ পড়েছে ৭৪ হাজার ৫১০ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ৩৫.৪৪ শতাংশ নাম। উত্তর হাওড়ায় বাদ পড়েছে ৬০ হাজার ৪৩৬ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২৬.৯৬ শতাংশ নাম। কলকাতা পোর্টে বাদ পড়েছে ৬৩ হাজার ৭১৭ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২৬.১৭ শতাংশ নাম। বালিগঞ্জে বাদ পড়েছে ৬৫ হাজার ১৬৫ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২৫.৫৪ শতাংশ নাম। শ্যামপুকুরে বাদ পড়েছে ৪২ হাজার ৩০৪ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২৪.০৬ শতাংশ নাম। কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রে বাদ পড়েছে ৫৩ হাজার ৩৬৫ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২৩.৯৬ শতাংশ নাম। বেলেঘাটায় বাদ পড়েছে ৫৬ হাজার ৪৯৩ ভোটারের নাম, অর্থাৎ ২২.৪২ শতাংশ নাম।
এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে শুনানির নোটিশ দেওয়া শুরু হয়েছে। এই হিয়ারিং চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ঝাড়াই-বাছাই শেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। হিয়ারিংয়ে ডাক পেতে পারেন - ২০০২ সালের তালিকায় যাঁদের নাম নেই, যাঁদের পরিবারের কারও নামও নেই পুরনো তালিকায়, ভুল তথ্য দেওয়া ভোটার, ফর্ম ফিলআপে গোলমাল করা ভোটার। এই আবহে বলা হয়েছে, আধার ছাড়া বাকি ১১টি নথির মধ্যে যে কোনও একটি বৈধ নথি দেখাতে হবে হিয়ারিংয়ে।