    WB SIR Political Row: ‘বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় বাড়ছে… অবৈধ ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে তাই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার’

    শুভেন্দুর অভিযোগ, অবৈধ ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই এই চিঠি লিখেছেন মমতা। এর আগে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া নিজের চিঠিতে মমতা লিখেছিলেন, 'চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করুন। কারও উপরে জবরদস্তি বন্ধ করুন। যথাযথ প্রশিক্ষণ দিন।'

    Published on: Nov 21, 2025 8:03 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    কোনও বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তো কোনও বিএলও আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। এই আবহে উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায় ভারতের নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছিলেন। আর সেই চিঠির পরপরই একটি চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই চিঠিতে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, অবৈধ ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যেই এই চিঠি লিখেছেন মমতা। এর আগে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া নিজের চিঠিতে মমতা লিখেছিলেন, 'চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করুন। কারও উপরে জবরদস্তি বন্ধ করুন। যথাযথ প্রশিক্ষণ দিন।'

    ‘বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় বাড়ছে… অবৈধ ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে তাই EC-কে চিঠি মমতার’, অভিযোগ শুভেন্দুর (Hindustan Times)
    ‘বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় বাড়ছে… অবৈধ ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে তাই EC-কে চিঠি মমতার’, অভিযোগ শুভেন্দুর (Hindustan Times)

    এর জবাবে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি কোনও গঠনমূলক কারণে লেখা হয়নি। চিঠি আদতে নির্বাচন কমিশনের উপর মানুষের যে আস্থা, তাতে আঘাত হানছে।' শুভেন্দু অধিকারী নিজের চিঠিতে দাবি করেন, 'জায়গায় জায়গায় বাংলাদেশিদের ঘর ছাড়ার হিড়িক বেড়েছে। হাকিমপুরে বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় বাড়ছে।' এদিকে শুভেন্দু অধিকারী আরও লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিএলও-দের হুমকি দিয়েছিলেন।'

    এর আগে চিঠিতে মমতা লেখেন, 'বিএলও-দের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সময়। কৃষিক্ষেত্রের এই ব্যস্ততম সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো অযৌক্তিক। সাধারণ মানুষের উপরও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।' রাজ্যের সিইও-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন মাঠের বাস্তব পরিস্থিতি দেখতে চাইছে না। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে সাহায্য না করে কিংবা সময়সীমা না বাড়িয়ে কলকাতার সিইও দফতর ‘ভয়’ দেখাচ্ছে। বিএলওদের শোকজ করা হচ্ছে। এমনকী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। তাঁর অনুরোধ, পরিস্থিতি আরও অবনতির আগে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া অন্তত এখনই স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তা স্থগিত করে বিএলওদের প্রশিক্ষণের দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, এখন সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তী সময়ে এর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে।

    News/Bengal/WB SIR Political Row: ‘বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় বাড়ছে… অবৈধ ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে তাই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মমতার’
