    WB SIR Latest Update: ‘উধাও’ ৩.৮ লাখ ভোটার, খসড়া তালিকায় কতজনের নাম বাদ যেতে পারে? অ্যাকশন মোডে কমিশন

    Published on: Nov 30, 2025 6:58 AM IST
    By Ayan Das
    যতদিন যাচ্ছে, সংখ্যাটা বাড়ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে কমপক্ষে ৩৫.২৩ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়বে। তবে আগামী কয়েকদিনে সেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই ৩৫.২৩ লাখ ভোটারের মধ্যে ১৮.৭ লাখ জন মারা গিয়েছেন। তবে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থেকে গিয়েছিল। আবার ৩.৮ লাখ ভোটারের কোনও হদিশ মেলেনি। 'ভুয়ো' বা ‘নকল’ হওয়ার কারণে ৭৭,৫৬০ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের একাধিক জায়গার ভোটার তালিকায় নাম আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আশ্বস্ত করেছেন যে একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়বে না। সেইসঙ্গে তিনি এটাও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, একজনও নকল বা অবৈধ ভোটারের নাম থাকবে না খসড়া ভোটার তালিকায়। যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৯ ডিসেম্বর।

    মৌসুনি দ্বীপে চলছে এসআইআর। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    আরও বেশি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার কথা ছিল?

    একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, সার্বিকভাবে যতজন মৃত ভোটার বা অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভোটার বা ডুপ্লিকেট ভোটার চিহ্নিত করা যাবে বলে মনে করা হয়েছিল, আপাতত সেই সংখ্যাটা তার ধারেকাছেও পৌঁছায়নি। তবে এখনও হাতে কয়েকদিন সময় আছে। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম জমা পড়বে। তখন প্রকৃত সংখ্যাটা বোঝা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।

    কত এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে?

    তারইমধ্যে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) প্রক্রিয়ার আওতায় শনিবার (২৯ নভেম্বর) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৭.৬৫ কোটি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৯৯.৮৫ শতাংশ ভোটারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এনুমারেশন ফর্ম। আর ইতিমধ্যে ৭.০৩ কোটি এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটালাইজেশন হয়ে গিয়েছে। যা মোট বিলি হওয়া ফর্মের ৯১.৭৭ শতাংশ।

    আজ ফলতায় কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক

    অন্যদিকে আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় যাচ্ছেন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। আজ থেকে জেলায়-জেলায় ১২ জন পর্যবেক্ষক যাবেন। কমিশন সূত্রে খবর, শনিবার তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিশেষ পর্যবেক্ষক। বৈঠক করেন বিভিন্ন জেলাশাসকদের সঙ্গেও। আর পরদিন থেকেই ময়দানে নামতে চলেছে কমিশনের পর্যবেক্ষক ব্রিগেড। জেলায়-জেলায় তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। বৈঠক হতে পারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও।

    News/Bengal/WB SIR Latest Update: ‘উধাও’ ৩.৮ লাখ ভোটার, খসড়া তালিকায় কতজনের নাম বাদ যেতে পারে? অ্যাকশন মোডে কমিশন
