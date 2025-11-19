Edit Profile
    WB SSC Case Latest Update: SSC ইন্টারভিউয়ে দাগিদেরও ডাক? OMR-সহ পুরো তালিকা প্রকাশের নির্দেশ, অপরটায় কী হল?

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থী অংশ নিতে পারবেন না।

    Published on: Nov 19, 2025 3:21 PM IST
    By Ayan Das
    এসএসএসি একাদশ-দ্বাদশের প্রাথমিক ইন্টারভিউয়ের তালিকায় যে 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থীদের নাম আছে, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থী অংশ নিতে পারবেন না। তারপরও যে 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থীদের নাম রয়ে গিয়েছে একাদশ-দ্বাদশের প্রাথমিক ইন্টারভিউ তালিকায়, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য (প্রার্থীদের নাম, অভিভাবকের নামের মতো তথ্য) প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। শুধু প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করলে যে হবে না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। দিতে হবে বিস্তারিত তথ্য। সেইসঙ্গে ওএমআর শিট প্রকাশ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৩ ডিসেম্বর।

    করুণাময়ীতে এসএসসি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    করুণাময়ীতে এসএসসি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশের পরই অভিযোগ উঠল

    আসলে গত শনিবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রাথমিক ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকার ভিত্তিতে শুরু হয়েছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া। তারইমধ্যে অভিযোগ ওঠে যে প্রাথমিক ইন্টারভিউ তালিকায় কয়েকজন 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থীর নাম আছে। সেই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়।

    বিশেষভাবে সক্ষম হলেও তো দাগি, তাহলে ছাড় কেন? প্রশ্ন হাইকোর্টের!

    ওই মামলার শুনানিতে কমিশনের তরফে দাবি করা হয় যে প্রাথমিক ইন্টারভিউ তালিকায় চারজন 'দাগি' অযোগ্য প্রার্থীর নাম আছে বলে জানানো হয়েছে। তাঁদের দু'জন বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী বলে জানানো হয় কমিশনের তরফে। যদিও পালটা হাইকোর্ট প্রশ্ন করে, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়ার কথা বলা হলেও এই দু'জন তো দাগি অযোগ্য প্রার্থী। তাই তাঁদের কীভাবে ছাড় দেওয়া যায়, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। তার প্রেক্ষিতে কমিশনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয় যে আদালতের নির্দেশ মেনেই নিয়োগ করা হচ্ছে। তাই যদি আদালত নিষেধ করে, তাহলে ওই প্রার্থীদের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

    SSC-র অপর মামলায় কী হল?

    তারইমধ্যে এসএসএসি একাদশ-দ্বাদশ সংক্রান্ত অপর একটি মামলায় কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পার্ট-টাইম শিক্ষকরা অভিজ্ঞতার নম্বর পাবেন না। কোনও পার্ট-টাইম শিক্ষক যদি ভুল তথ্য দিতে থাকেন, তাহলে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিল করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। যে মামলার শুনানি আবার ২ ডিসেম্বর হবে।

