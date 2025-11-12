Edit Profile
    WB SSC Exam 2025 Latest Update: একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত উত্তরপত্রেও ৩টি ভুল! স্বীকার SSC-র, কবে নবম-দশমের ফলাফল?

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফাইনাল অ্যানসার কি বা চূড়ান্ত উত্তরপত্রে ভুল আছে। যদিও পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়ে যাওয়ার পরে কীভাবে সেই ভুল সংশোধন করা হবে, তা স্পষ্ট নয়।

    Published on: Nov 12, 2025 3:32 PM IST
    By Ayan Das
    প্রাথমিক উত্তরপত্রে তো ভুল ছিল, চূড়ান্ত অ্যানসার কি'তেও ভুল থেকে গিয়েছে বলে স্বীকার করে নিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার বাংলা এবং ভূগোলের চূড়ান্ত উত্তরপত্র বা ফাইনাল অ্যানসার কি'তে ভুল আছে। বাংলার ক্ষেত্রে ভুল উত্তর দেওয়া হয়েছে একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে। আর ভূগোলের ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্নের উত্তর আছে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। যদিও পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়ে যাওয়ার পরে কীভাবে সেই ভুল সংশোধন করা হবে, তা স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে কমিশন।

    এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার চূড়ান্ত উত্তরপত্রে ভুল আছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    এমনিতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছিল। সপ্তাহখানেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল মডেল অ্যানসার কি। তারপর ৭ নভেম্বর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে চূড়ান্ত উত্তরপত্র বা ফাইনাল অ্যানসার কি। কিন্তু তাতে একগুচ্ছ ভুল আছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রার্থীরা। তার মধ্যে তিনটি ভুলের কথা স্বীকার করে দিয়েছে এসএসসি।

    কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে ভুল আছে?

    ১) বাংলা: ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ভুল আছে। উত্তর হবে ‘বি’।

    ২) ভূগোল: তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে গলদ আছে। সঠিক উত্তর হবে 'সি'।

    ৩) ভূগোল: আবার ভূগোলের ৩৩ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর ভুল দেওয়া হয়েছে। আসলে উত্তর হবে 'সি'।

    কবে নবম-দশমের ফলপ্রকাশ করা হবে?

    একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির আগেই নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষা হয়েছিল। তবে এখনও নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করা হয়নি। কমিশন সূত্রের খবর, এই সপ্তাহের শেষের দিকে বা আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকে নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে।

    কবে একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ হবে?

    কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়োগ পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এরপর প্রিলিমিনারি ইন্টারভিউ লিস্ট প্রকাশ করা হবে। আর সেই তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে কবে সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং কবে থেকে নথি যাচাই করার প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। পরবর্তীতে সেই দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে বলে কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে। যদিও একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশের পরে প্রায় পাঁচদিন কেটে গেলেও সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

