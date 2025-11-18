Edit Profile
    WB SSC Protest Update: আমরাও কেন অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর পাব না? SSC নিয়ে দায়ের নয়া মামলায়, চলছে আন্দোলনও

    স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এবার যে নয়া মামলা দায়ের করা হল, তাতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা কেন সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে পড়ানো শিক্ষক বা চাকরিপ্রার্থীরা পাবেন না?

    Published on: Nov 18, 2025 3:09 PM IST
    By Ayan Das
    স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এবার যে নয়া মামলা দায়ের করা হল, তাতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা কেন সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে পড়ানো শিক্ষক বা চাকরিপ্রার্থীরা পাবেন না? যদি সরকারি এবং সরকারি-পোষিত স্কুলে পড়ানো প্রার্থীদের সেই নম্বর দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদেরও কেন অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর প্রদান করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আইনজীবী মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, আগামী ২৮ নভেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হতে পারে।

    এসএসসি আন্দোলন চলছে।
    এসএসসি আন্দোলন চলছে।

    ইন্টারভিউ তালিকায় দাগি অযোগ্যদের নাম?

    এমনিতে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পরে হাইকোর্টে কমপক্ষে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটি মামলায় অভিযোগ তোলা হয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের ইন্টারভিউয়ের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে চিহ্নিত দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের নাম আছে।

    'পার্ট-টাইম শিক্ষকরা কেন নম্বর পাবেন না?'

    আবার দ্বিতীয় মামলায় দাবি করা হয়েছে যে পার্ট-টাইম শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার জন্য কোনও নম্বর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল এসএসসি। কিন্তু তারপরও কোনও-কোনও পার্ট-টাইম শিক্ষককে অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছে।ওই দুটি মামলাই গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই হাইকোর্টে শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে আইনজীবী মহলের তরফে।

    রাস্তায় ফ্রেশার্সরা, কেন আন্দোলন চালাচ্ছেন?

    তারইমধ্যে আন্দোলনও চলছে। রাস্তায় নেমেছেন ফ্রেশার্স এবং পুরনো চাকরিপ্রার্থীরা। ফ্রেশার্সরা জানিয়েছেন, ৬০-র মধ্যে ৬০, ৭০-র মধ্যে ৭০ পেয়েও SSC-র একাদশ দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া যায়নি। শনিবার সন্ধ্যায় একাদশ ও দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ের লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি ১০০ টি শূন্যপদের জন্য ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছে ১৬০ জনকে। তাতে কোনও সমস্যা না থাকলেও সমস্যাটা তৈরি হয়েছে কাট-অফ মার্কসের নিয়ে। মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউ লিস্ট তৈরি করা হয়েছে। ৮০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ৬০ ধরা হয়েছে লিখিত পরীক্ষার জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ১০ নম্বর যোগ করা হয়েছে অভিজ্ঞতার জন্য।

    সেইসবের মধ্যে আজ থেকে নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রথম দিনে নথি যাচাইয়ের জন্য ৭০০ জনের বেশি প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে। ১৫টি আলাদা-আলাদা টেবিল আছে। সেখানে নথি যাচাই করা হচ্ছে। সেভাবেই আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া চলবে।

    News/Bengal/WB SSC Protest Update: আমরাও কেন অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর পাব না? SSC নিয়ে দায়ের নয়া মামলায়, চলছে আন্দোলনও
