WB Teachers Mutual Transfer: জানুয়ারিতেই মিউচুয়াল ট্রান্সফার চালু করতে হবে! শিক্ষকদের বড় পদক্ষেপ, কী করা হল?

WB Teachers Mutual Transfer: জানুয়ারিতেই মিউচুয়াল ট্রান্সফার চালু করতে হবে! শিক্ষকদের বড় পদক্ষেপ, কী করা হল?
আগামী জানুয়ারি থেকে স্কুলে মিউচুয়াল ট্রান্সফার চালুর আবেদন জানিয়ে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হল। তাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রোফাইল আপডেট করে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে যাতে মিউচুয়াল ট্রান্সফারের প্রক্রিয়া বাস্তবে চালু করা যায়, তার জন্য পদক্ষেপ করতে হবে। পর্যাপ্ত নজরদারিরও ব্যবস্থা করতে হবে।
আগামী জানুয়ারি থেকে স্কুলে মিউচুয়াল ট্রান্সফার চালুর আবেদন জানিয়ে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হল। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, ‘নোটিশ থাকা সত্ত্বেও আজও মিউচুয়াল ট্রান্সফার প্রক্রিয়া চালু হল না! ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আগামী জানুয়ারি মাস থেকে চালুর দাবিতে এই চিঠি আমরা পাঠালাম। পাশাপাশি জেনারেল ট্রান্সফার, লকিং পিরিয়ড দু'বছর, সেকশন সমস্যার সমাধান, সিঙ্গল টিচারদের বদলির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলির সমস্যার সমাধান দুইয়ের অধিক ব্যক্তির সঙ্গে মিউচুয়াল বদলির ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিগুলি তুলে ধরা হল।’