WB Winter Forecast till 14th December: সামান্য কমল তাপমাত্রা, কাল পারদ ঠেকবে ৫ ডিগ্রিতেও! আপনার বাড়ির কাছে কতটা শীত?
আজ কিছুটা কমেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবে সেটা খুব বেশি নয়। রবিবার যেমন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সেটা ০.২ ডিগ্রি কমে ১৫ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি কম। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ২৫.৪ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৪ ডিগ্রি কম। আর সেই ট্রেন্ডই বজায় থাকবে সপ্তাহখানেক। আগামী এক সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না।
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে আগামী কয়েকদিন?
আগামী মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আর দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার।
মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা কত থাকবে?
১) কালিম্পং: ১০ ডিগ্রি।
২) জলপাইগুড়ি: ১৩ ডিগ্রি।
৩) দার্জিলিং: ৫ ডিগ্রি।
৪) শিলিগুড়ি: ১৪ ডিগ্রি।
৫) কোচবিহার: ১২ ডিগ্রি।
৬) রতুয়া: ১৬ ডিগ্রি।
৭) মালদা: ১৬ ডিগ্রি।
৮) মুর্শিদাবাদ: ১২ ডিগ্রি।
৯) বহরমপুর: ১৩ ডিগ্রি।
১০) আসানসোল: ১৩ ডিগ্রি।
১১) শান্তিনিকেতন: ১১ ডিগ্রি।
১২) শ্রীনিকেতন: ১০ ডিগ্রি।
১৩) কৃষ্ণনগর: ১৩ ডিগ্রি।
১৪) বর্ধমান: ১২ ডিগ্রি।
১৫) পুরুলিয়া: ১২ ডিগ্রি।
১৬) বিষ্ণুপুর: ১২ ডিগ্রি।
১৭) হাওড়া: ১৩ ডিগ্রি।
১৮) দমদম: ১৫ ডিগ্রি।
১৯) অশোকনগর: ১৩ ডিগ্রি।
২০) সল্টলেক: ১৭ ডিগ্রি।
২১) আলিপুর: ১৫ ডিগ্রি।
২২) ডায়মন্ড হারবার: ১৪ ডিগ্রি।
২৩) দিঘা: ১৩ ডিগ্রি।
২৪) মেদিনীপুর: ১৩ ডিগ্রি।
২৫) সুন্দরবন: ১৪ ডিগ্রি।
আগামী কয়েকদিনে কোন কোন জেলায় কুয়াশা পড়বে?
১) মঙ্গলবার এবং বুধবার সকালের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। দৃশ্যমানতাও কমে যাবে। তবে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়নি।
২) তবে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় আপাতত তেমন কুয়াশার কোনও সম্ভাবনা নেই।
৩) কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় আপাতত তেমন কুয়াশা পড়বে।
