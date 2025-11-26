Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WBSSC case hearing in SC: SSC-তে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর বাদ যাবে? জানাল সুপ্রিম কোর্ট, কী নিয়ে বেকায়দায় রাজ্য?

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কান লাল হল রাজ্য সরকারের। শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে একজনও দাগি অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না। দিনকয়েক আগে একই কথা বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

    Published on: Nov 26, 2025 1:56 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এসএসসি নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কান লাল হল রাজ্য সরকারের। শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে একজনও দাগি অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না। দিনকয়েক আগে একই কথা বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে কারও নাম যদি দাগি অযোগ্যদের তালিকায় থাকে, তাহলে তিনি বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী হলেও নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। আর আজ সুপ্রিম কোর্টও প্রত্যেক দাগি অযোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার কথা বলল। তবে অভিজ্ঞতার জন্য যে প্রার্থীদের ১০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেটা বাতিল করতে কিনা, সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। বরং সেই বিষয়টির পাশাপাশি এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাল শীর্ষ আদালত।

    এসএসসি নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কান লাল হল রাজ্য সরকারের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    এসএসসি নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কান লাল হল রাজ্য সরকারের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    আসলে এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। তা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছেন ফ্রেশার্সরা। তাঁরা জানিয়েছেন, জানিয়েছেন, ৬০-র মধ্যে ৬০, ৭০-র মধ্যে ৭০ পেয়েও SSC-র একাদশ দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া যায়নি। শনিবার সন্ধ্যায় একাদশ ও দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ের লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি ১০০ টি শূন্যপদের জন্য ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছে ১৬০ জনকে। তাতে কোনও সমস্যা না থাকলেও সমস্যাটা তৈরি হয়েছে কাট-অফ মার্কসের নিয়ে। মোট ৮০ নম্বরের ভিত্তিতে ইন্টারভিউ লিস্ট তৈরি করা হয়েছে। ৮০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষার ৬০ ধরা হয়েছে লিখিত পরীক্ষার জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ১০ নম্বর যোগ করা হয়েছে অভিজ্ঞতার জন্য।

    তারইমধ্যে ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশের আগে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে জানানো হয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে যে শূন্যপদের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেটাই প্রকাশ করা হয়েছে।

    সেই তালিকা অনুযায়ী, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সহকারী শিক্ষক পদে মোট শূন্যপদের সংখ্যা হল ১২,৪৪৫। অর্থাৎ কিছুটা কমে গেল শূন্যপদের সংখ্যা। প্রাথমিকভাবে ১২,৫১৪টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আভাস দিয়েছিলেন যে শূন্যপদে বাড়তে পারে। কিন্তু শূন্যপদ বাড়ল না। উলটে ৬৯টি পদ কমে গিয়েছে। অন্যদিকে নবম-দশম শ্রেণির রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এখনও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন শুরু হয়নি। একাদশ-দ্বাদশের ভেরিফিকেশন চলছে এখন। তারপর শুরু হবে ইন্টারভিউ।

    News/Bengal/WBSSC Case Hearing In SC: SSC-তে অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর বাদ যাবে? জানাল সুপ্রিম কোর্ট, কী নিয়ে বেকায়দায় রাজ্য?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes