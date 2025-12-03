Edit Profile
    'বিষয়টি খুবই...,' রোজভ্যালির এডিসি কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের অডিট করবে কে? সংস্থা খুঁজতে হিমশিম হাইকোর্টের

    রোজভ্যালি চিট ফান্ড-কাণ্ডে প্রতারিত আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল।

    Published on: Dec 03, 2025 2:16 PM IST
    By Sahara Islam
    কেন্দ্রীয় সংস্থার পরে এবার রাজ্যের অর্থ দফতরও রোজভ্যালি এডিসি কমিটির আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেনসিক অডিট করতে অস্বীকার করল। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য লিখিত জানিয়েছে, তাদের ফরেনসিক অডিট করার পরিকাঠামো ও দক্ষ লোক নেই। কিন্তু রাজ্যের তরফে এহেন বক্তব্যের পর হতাশ কলকাতা হাইকোর্ট।

    রোজভ্যালির এডিসি কমিটির আর্থিক নয়ছয়ের অডিট করবে কে?

    আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছে, 'বিষয়টি খুবই হতাশাজনক।' তারপরেও হাইকোর্ট কেন্দ্রের এএসজি এসভি রাজুকে ক্যাগের মাধ্যমে এডিসি ফরেনসিক অডিট করানোর জন্য অভিজ্ঞ লোক দেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে। ৪ ডিসেম্বর মামলার শুনানি হবে। সেদিন বিষয়টি জানাতে নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে গত দু’মাস ধরে এডিসি আমানতকারীদের টাকা মেটানো বন্ধ করে দেওয়ায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। আর কমিটি হাইকোর্টে রিপোর্টে সেটা উল্লেখ করেছে। তাতে আরও বিস্মিত আদালত। আদালতে ইডি জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের দুটি নির্দেশ তারা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের একটি আবেদনের দীর্ঘদিন শুনানি হচ্ছে না হাইকোর্টে। তাই শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলে সুপ্রিম কোর্টে সেই এসএলপি র ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট তাদের কোনও আবেদন শুনবে না।

    রোজভ্যালি চিট ফান্ড-কাণ্ডে প্রতারিত আমানতকারীদের আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। কমিটির নাম বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটি। কিন্তু সেই কমিটির বিরুদ্ধেই পরবর্তীকালে ওঠে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেনসিক অডিট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেবিকে। রোজভ্যালির ১০টি সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দিতে সেবি-কে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তাতে বলা হয়েছে, বাজার দরের তুলনায় কত বেশি বা কম দামে সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে, সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তুলে পেশ করতে হবে। পাশাপাশি, চকোলেট গোষ্ঠী কীভাবে এডিসি কমিটিকে অর্থ তুলে দেয়, সেই প্রসঙ্গেও সেবিকে হিসাবনিকেশ তুলে ধরার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। উল্লেখ্য, এই চকোলেট গোষ্ঠীই হচ্ছে রোজভ্যালির পরবর্তী রূপ। নাম পরিবর্তন করে চকোলেট গ্রুপ অব হোটেলস-র ব্যবসা শুরু করেছিল তারা। কিন্তু সেবি পরবর্তী হাত গুটিয়ে নেয়। পরবর্তীতে দায়ভার বর্তায় রাজ্যের অর্থ দফতরের ওপর। অর্থ দফতরও রোজভ্যালি এডিসি কমিটির আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ফরেনসিক অডিট করতে অস্বীকার করেছে।

