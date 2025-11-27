Edit Profile
    মূল্য ৭০০ কোটি! IT পার্কের জমিতে মহাকাল মন্দির কেন? বিস্ফোরক প্রশ্ন প্রাক্তন মন্ত্রীর, BJP বলছে...

    বামেরা সুর চড়াচ্ছে হিডকোর বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, একাধিক টাউনশিপ গঠনের নামে এসজেডিএ’র জমি প্রথমে হিডকোকে দেওয়া হচ্ছে।

    Published on: Nov 27, 2025 7:49 PM IST
    By Sahara Islam
    ছাব্বিশের ভোটের আগেই মন্দির রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নতুন করে সরগরম উত্তরবঙ্গ। শিলিগুড়িতে সুবিশাল মহাকাল মন্দির তৈরি করার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহরও দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, একটি ট্রাস্ট তৈরি করে ১৭.৪১ জমি ট্রাস্টের হাতে ১ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করা হবে। এরপরই সেখানে গড়ে উঠবে মহাকাল মন্দির। এই আবহে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য। সিপিএম আবার পাশে পাচ্ছে বিজেপিকেও।

    বিস্ফোরক প্রশ্ন প্রাক্তন মন্ত্রীর (সৌজন্যে টুইটার)
    বিস্ফোরক প্রশ্ন প্রাক্তন মন্ত্রীর (সৌজন্যে টুইটার)

    সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে অশোক ভট্টাচার্য অভিযোগের সুরে বলেন, রাজ্য সরকার কখনই মন্দির তৈরি করতে পারে না এটা অসাংবিধানিক। আর ওই জমি এসজেডিএর হাতেই ছিল। বাম আমলেই ওই জমিতে আইটি পার্ক তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সেই কাজ আর এগোয়নি। এখন ওই জমির দাম অন্তত ৭০০ কোটি টাকা। যেখানে শিল্প গড়ে মানুষের কর্মসংস্থান করার কথা ছিল সেখানে মন্দির গড়ে তোলার প্রতিবাদ করেছেন তিনি। সূত্রের খবর, এবার উজানু মৌজায় প্রায় বিশালাকার এলাকা মাত্র ১ টাকায় একটি ট্রাস্টকে দিচ্ছে এসজেডিএ। এর আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এই মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণার সঙ্গে তাল মিলিয়েই কয়েকদিন আগে জমি বরাদ্দ করে দেয় সরকার। সদ্য নবান্ন থেকে এ কথা জানান রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি এই মন্দির তৈরি হলে গোটা উত্তরবঙ্গে পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

    ঘটনার সূত্রপাত

    এলাকায় ২৫.১৫ একর যে জমি লক্ষ্মী টাউনশিপ অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে রয়েছে, তা উন্নয়ন পর্ষদকে (এসজেডিএ) হস্তান্তর করা হবে। ওই পুরো এলাকার মধ্যে বর্তমানে ১৭.৪১ একর জমি পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই এখন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর হয়ে এসজেডিএ’র কাছে আসবে। তারপর তা পর্যটন দফতরের কাছে আসবে। জানা গেছে, মন্দির তৈরির জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জেলার পুলিশ, প্রশাসন, শিল্পোদ্যোগী, সমাজসেবী-সহ একাধিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট তৈরি হবে। সেই ট্রাস্টই মন্দির নির্মাণের সমস্ত বিষয় তদারকি করবে। কিন্তু যে জমির মুল্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা, শিল্পের সেই জমিতে ১ টাকার লিজে কেন মন্দির তৈরি হবে? শিল্প ও কর্মসংস্থান দরকার না মন্দির দরকার? প্রশ্ন তুলছেন প্রবীণ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য।

    কটাক্ষের সুরেই তিনি বলছেন, শিল্প হলে কর্মসংস্থান হলে আইটি পার্কে কাজ পেত তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু সেসব ভুলে ভোটের আগে সরকার মন্দির বানাচ্ছে। বামেরা সুর চড়াচ্ছে হিডকোর বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, একাধিক টাউনশিপ গঠনের নামে এসজেডিএ’র জমি প্রথমে হিডকোকে দেওয়া হচ্ছে। তারপর তা হিডকো মোটা টাকায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে দিচ্ছে। কিন্তু এই কাজ সরাসরি এসজেডিএ-র মাধ্যমে হলে তারা আর্থিকভাবে আরও উন্নতির সুযোগ পেত। কিন্তু এখন সরকার যা করছে তা আদতে এসজেডিএ-র ঝাঁপ বন্ধ করার চেষ্টা বলেই মত তাঁদের।

    বিজেপির বক্তব্য

    অন্যদিকে, শিল্পের জমিতে মন্দির কেন তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপিও। বিজেপির তরফে নান্টু পাল বলেন, 'আমি মন্দিরকে স্বাগত জানাব। কিন্তু শিল্পের জমিতে মন্দির কেন? আমাদের জেলায় পাহাড়ে একটি মহাকাল মন্দির রয়েছে। তাহলে পাহাড় ও সমতলে পৃথক মন্দিরের কী প্রয়োজন?' বামেদের মতো তাঁদেরও সাফ কথা, সামান্য অর্থে সরকারি জমি শিল্পপতিদের পাইয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে এসজেডিএ।

    উল্লেখ্য, এর আগে ধর্মীয় পর্যটনেরর কথা বলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। বাইপাসে তৈরি করা হচ্ছে দুর্গা অঙ্গন। এবার শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

