    SIR case in Supreme Court Update: কেন ভয় পাচ্ছেন? বাংলা-তামিলনাড়ুর SIR মামলায় শীর্ষ আদালত বলল 'বাতিল করব যদি....'

    তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) হচ্ছে, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে ছ'টি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ জারি করল শীর্ষ আদালত। কী বলল সুপ্রিম কোর্ট?

    Published on: Nov 11, 2025 5:44 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। তবে সেই নোটিশ জারি করার সময় মামলাকারীদের উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'আপনারা এত শঙ্কিত কেন?' সেইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্ট হয়, তাহলে এসআইআরকে অবৈধ করে ঘোষণা দেওয়া হতে পারে। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেছে শাসক দল ডিএমকে, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস। আর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরকে চ্যালেঞ্জ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস ব্রিগেড।

    কলকাতায় এসআইআর বিরোধী মিছিল মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    এবার তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করছে কমিশন, দাবি সিব্বলের

    মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে ডিএমকের আইনজীবী কপিব সিব্বল সওয়াল করেছে, মারাত্মক তাড়াহুড়ো করে এবার এসআইআর করা হচ্ছে। অতীতে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে বছরতিনকে মতো লাগত। অথচ এখন এক মাসেই সেই কাজটা সেরে ফেলতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। আর তার ফলে শেষপর্যন্ত লাখ-লাখ মানুষের নাম বাদ পড়বে ভোটার তালিকা থেকে।

    'সন্তুষ্ট হলে এসআইআর বাতিল করে দেব'

    সেই সওয়ালের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘আপনি পালটা হলফনামা জমা দিন। আমরা নোটিশ জারি করছি। আমরা যদি সন্তুষ্ট হই, তাহলে আমরা এই প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেব। প্রতিটি রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে আমরা নোটিশ জারি করছি।’

    উল্লেখ্য, প্রথম দফায় বিহারে এসআইআরের পরে দ্বিতীয় দফায় ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষা চালু করেছে কমিশন। যে তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য আছে। যেখানে আর কয়েক মাস পরেই বিধানসভা নির্বাচন হবে। কমিশনের সূচি অনুযায়ী, ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম বিলির কাজ চলবে। তারপর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপর সংশোধনের কাজ করা হবে। আর আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

    এসআইআরের জন্য কী কী নথি লাগবে?

    ১) মাধ্যমিক বা তার বেশি কোনও শিক্ষাগত সার্টিফিকেট।

    ২) বাড়ি বা জমির দলিল।

    ৩) পাসপোর্ট।

    ৪) ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে থাকা পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এলআইসি (জীবন বিমা নিগম) বা স্থানীয় প্রশাসনের প্রদান করা কোনও নথি।

    ৫) জাতিগত শংসাপত্র।

    ৬) স্থানীয় প্রশাসনের তরফে যে পারিবারিক রেজিস্ট্রার দেওয়া হয়, সেটি।

    ৭) যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারি বা রাজ্য সরকারি কর্মী ছিলেন, তাঁদের পরিচয়পত্র।

    ৮) ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট।

    ৯) জাতিগত শংসাপত্র।

    ১০) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় বাসস্থানের শংসাপত্র।

    ১১) রাজ্য সরকারের তরফে যে বাসস্থানের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, সেটিও বৈধ নথি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

