    Tejas Pilot: বায়ুসেনা অফিসার স্ত্রী কলকাতায়, সেনায় ছিলেন বাবা- মৃত তেজস পাইলটের রক্তেই ‘ভারত’

    সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে জীবনটা পুরো ওলট-পালট হয়ে গেল হিমাচল প্রদেশের স্যাল পরিবারের। শুক্রবার দুবাই এয়ার শো'তে প্রদর্শনীর সময় যে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছে, তার পাইলট ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমংশ স্যাল।

    Published on: Nov 22, 2025 8:59 AM IST
    By Ayan Das
    সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে জীবনটা পুরো ওলট-পালট হয়ে গেল হিমাচল প্রদেশের স্যাল পরিবারের। শুক্রবার দুবাই এয়ার শো'তে প্রদর্শনীর সময় যে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছে, তার পাইলট ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমংশ স্যাল। যখন তেজস ভেঙে পড়ছিল, তখন পাইলটকে ‘ইজেক্ট’ করতে দেখা যায়নি। ফলে পাইলটকে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। পরে বায়ুসেনার তরফে জানানো হয় যে মৃত্যু হয়েছে তেজস যুদ্ধবিমানের পাইলট তথা উইং কম্যান্ডার স্যালের।

    ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমংশ স্যালের মৃত্যুর খবর পৌঁছাতে শোকস্তব্ধ হিমাচল প্রদেশ। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং এএনআই)
    ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নমংশ স্যালের মৃত্যুর খবর পৌঁছাতে শোকস্তব্ধ হিমাচল প্রদেশ। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং এএনআই)

    আর সেই খবর পাওয়ার পরই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলা-সহ পুরো ভারত। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সাক্ষাৎকারে উইং কম্যান্ডার স্যালের পরিবারের কাকা জোগিন্দর নাথ স্যাল জানান, শুক্রবার দুপুর-বিকেলের দিকে ভাইয়ের ফোন পান। ২০১৪ সালে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর এক মেয়েও আছে।

    উইং কমান্ডার নমংশ স্যালের রক্তেই ‘ভারত’

    ১) 'হিন্দুস্তান টাইমস'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার ছেলে হলেন উইং কম্যান্ডার স্যাল। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে তিরার সুজানপুরের সৈনিক স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। ভারত রক্ষকের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০০৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বায়ুসেনায় তাঁর কমিশনিং হয়েছিল।

    ২) সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সাক্ষাৎকারে উইং কম্যান্ডার স্যালের পরিবারের সদস্য এক সদস্য জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসারের বাবা-মা তামিলনাড়ুর সুলুর এয়ার ফোর্স স্টেশনে আছেন। উইং কম্যান্ডার স্যালের স্ত্রীও ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার। একটি কোর্সের জন্য কলকাতায় আছেন। আর তাঁর বাবা জগন্নাথ স্যাল ভারতীয় সেনার মেডিক্যাল কোরে ছিলেন। পরবর্তীতে শিক্ষা দফতর কাজ করতেন উইং কম্যান্ডারের বাবা।

    ৩) উইং কম্যান্ডার স্যালের ছয় বছরের মেয়েও আছে। প্রথম শ্রেণিতে পড়ে।

    ৪) উইং কম্যান্ডার স্যালের কাকা জানিয়েছেন, স্বামী ও স্ত্রী'র দুজনেরই প্রথম পোস্টিং ছিল পাঠানকোটে। কাংড়ায় বিয়ে হয়েছিল। উইং কম্যান্ডার স্যালের স্ত্রী আদতে জব্বলপুরের মেয়ে।

    ৫) উইং কম্যান্ডার স্যালের স্ত্রী কোর্সের জন্য আইআইএম কলকাতায় আছেন।

    ৬) উইং কম্যান্ডার স্যালের কাকা জানিয়েছেন, হিমাচলেই শেষকৃত্য হবে তেজস যুদ্ধবিমানের পাইলটের।

    উইং কম্যান্ডার স্যালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেছেন, ‘দুবাই এয়ার শোয়ে তেজস বিমানের দুর্ঘটনায় হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র নমংশ স্যালজির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনর এবং হৃদয়বিদারক। একজন বীর, কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসী পাইলটকে হারিয়ে ফেলল দেশ। শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি।’

