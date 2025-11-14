বাঙালি মেয়ে শ্রেয়া ঘোষালর কনসার্টে চরম বিশৃঙ্খলা কটকে, ধাক্কাধাক্কিতে অজ্ঞান ২, হস্তক্ষেপ পুলিশের

বৃহস্পতিবার শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্টে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কটকের বালি যাত্রা-র অনুষ্ঠানে লাইভ পারফর্ম করছিলেন শ্রেয়া। হঠৎই একদল জনতা মঞ্চের দিকে ছুটে আসে। যার ফলে ভিড়ের মাঝে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এবং কমপক্ষে দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়েন।
উৎসবের শেষ দিনে শ্রেয়ার বহু প্রতীক্ষিত কনসার্টের জন্য হাজার হাজার দর্শনার্থী ভেন্যুতে জড়ো হয়েছিলেন। আর মূল মঞ্চের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। অনেকেই শ্বাস নিতে না পারা ও ক্লান্তির কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।
এরপর নিরাপত্তা কর্মী এবং পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। অচেতন অবস্থায় থাকা দুই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বড় ধরনের কোনও হতাহতের খবর অবশ্য পাওয়া যায়নি।
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং জনতা যাতে নিরাপদে ছত্রভঙ্গ হয় তা নিশ্চিত করতে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ কমিশনার এস দেবদত্ত সিং, যিনি ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করছিলেন, তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে যদিও প্রচুর ভিড় ছিল, তবুও পদদলিত হওয়ার খবর সঠিক নয়।
‘কটকে অনেক জনতা জড়ো হয়েছিল; একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোন ব্যবধান ছিল না। যারা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াতে পারছিলেন না তাদের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বের করে আনা হয়েছিল। কোনও পদদলিত বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি’, বলেন এস দেবদত্ত সিং।
উৎসবের শেষ সময়ে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ তখন থেকে ভিড় ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা জোরদার করছে।