৪০-এর রণবীর নন, বরং এই দক্ষিণী অভিনেতার জন্য পাগল ধুরন্ধর নায়িকা সারা অর্জুন

আদিত্য ধরের ব্লকবাস্টার ছবি 'ধুরন্ধর' বক্স অফিসে ধুন্ধুমার ফেলে দিয়েছিল। রণবীর সিং-অক্ষয় খান্নারা এই ছবির কারণে নতুন করে আলোচনায়। তবে সঙ্গে আরও একজন যিনি লাইমলাইট কেড়েছেন, তিনি হলেন সারা অর্জুন।
'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর সর্বত্র শিরোনামে উঠে এসেছেন সারা। তবে আপনি জেনে অবাক হবেন পর্দায় যে রণবীরের সঙ্গে এত মাখোমাখো রসায়ন সারার, তিনি মোটেও তাঁর প্রিয় অভিনেতা নন। তাহলে ধুরন্ধর অভিনেত্রীর মনে জায়গা করেছেন কে?
সম্প্রতি 'ইউফোরিয়া' ছবির ট্রেলার লঞ্চে এসেছিলেন সারা অর্জুন। যেখানে সারা তাঁর উপস্থিতি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে সারাকে প্রশ্ন করা হয়, কোন অভিনেতার সবচেয়ে বড় ভক্ত তিনি? মানুষ আশা করেছিল যে তিনি তাঁর 'ধুরন্ধর' ছবির সহ-অভিনেতা রণবীর সিংয়ের নাম নেবেন, কিন্তু তা হয়নি। সারা উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি দক্ষিণী সুপারস্টার বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে খুব পছন্দ করেন এবং তাঁর বড় ভক্ত।
'ধুরন্ধর' ছবিতে ইয়ালিনা জামালির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সারা অর্জুন। ছবিতে হামজা আলি মাজারি অর্থাৎ রণবীর সিংয়ের স্ত্রী ইয়ালিনা। সিনেমায় রণবীর সিং তাঁর থেকে ছোট বয়সী এই মেয়ের প্রেমে পড়েন এবং এক নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখেন। তারপর তাঁদের বিয়েও দেখানো হয়। রণবীর ও সারা ছাড়াও অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত ও অর্জুন রামপাল।
সারা অর্জুনের আসন্ন ছবির কথা বলতে গেলে, তাঁকে শীঘ্রই তেলুগু সিনেমা ইউফোরিয়াতে দেখা যাবে। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সারা। এ ছাড়া পরিচালক গৌতম তিন্নানুরির 'ম্যাজিক' ছবিতেও কাজ করছেন তিনি। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করা হয়নি। একই সময়ে, ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির জন্য।
