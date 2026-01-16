Edit Profile
    ২৩টি চুম্বন দৃশ্য, ছবিটির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন দীপিকা! বলুন তো কোন সিনেমা?

    রণবীর সিং অসংখ্য বলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিংবদন্তি তারকা রণবীর সিং অভিনীত একটা ছবিতে প্রায় ২৩টি চুম্বনের দৃশ্য ছিল। এই ছবিটি ২০১৬ সালে মুক্তি পায়। ছবিটির নাম আন্দাজ করতে পারছেন?

    Updated on: Jan 16, 2026 11:43 PM IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিং অসংখ্য বলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিংবদন্তি তারকা রণবীর সিং অভিনীত একটা ছবিতে প্রায় ২৩টি চুম্বনের দৃশ্য ছিল। এই ছবিটি ২০১৬ সালে মুক্তি পায়। ছবিটির নাম আন্দাজ করতে পারছেন? যদি না জানেন, তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক। ছবিটির নাম 'বেফিকরে। ছবিতে রণবীর সিংয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বাণী কাপুর।

    ছিল ২৩টি চুম্বন দৃশ্য, ছবিটির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন দীপিকা! বলুন তো কোন সিনেমা?
    ছিল ২৩টি চুম্বন দৃশ্য, ছবিটির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন দীপিকা! বলুন তো কোন সিনেমা?

    যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হয়েছিল ‘বেফিকরে’। আদিত্য চোপড়া পরিচালিত, 'বেফিকরে' ছিল আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত প্রথম এবং তাঁর পরিচালিত চতুর্থ ছবি।

    আদিত্যের প্রথম পছন্দ ছিলেন দীপিকা

    IMDb অনুসারে, এই ছবির জন্য আদিত্য চোপড়ার প্রথম পছন্দ ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে আদিত্য চোপড়া পরে দীপিকার পরিবর্তে বাণী কাপুরকে কাস্ট করেন কারণ তিনি তাঁর ছবিতে নতুন জুটি চেয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, ছবিটিতে ২৩টি চুম্বনের দৃশ্য ছিল।

    এই ছবির শ্যুটিংয়ের সময় রণবীর দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে ডেটিং করছিলেন। দীপিকা এবং রণবীর যখন তাঁদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন, তখন একটি অনুষ্ঠানে দীপিকাকে ছবিতে রণবীর সিংয়ের চুম্বন দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। সেই সময় দীপিকা বলেছিলেন যে, ছবিটির পোস্টারটি তাঁর সত্যিই পছন্দ হয়েছে। তিনি ছবিটির প্রশংসাও করেছিলেন।

    রণবীর সিং এবং বাণী কাপুরের এই ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ২৬৪ কোটি (প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন)। boxofficeindia.com এর মতে, ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। এটি গড়ের চেয়ে কম ব্যবসা করেছিল। ভারতে এটি ২৮৩ ৪০ কোটি (প্রায় ৮৩.৪ মিলিয়ন ডলার) আয় করে।

