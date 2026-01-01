কারও ২ বছর তো কারও ১২, ২০২৫-এ মন ভেঙেছে যে দম্পতিদের, তালিকায় রয়েছেন কারা?

কারও ২ বছর তো কারও ১২, ২০২৫-এ মন ভেঙেছে যে দম্পতিদের, তালিকায় রয়েছেন কারা?
২০২৫ যেমন বহু মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে তেমন অনেক দম্পতিদের করে দিয়েছে আলাদা। নতুন বছরে হয়তো তারা আবার নতুন করে নিজেদের জীবন গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তবুও পিছনে ফিরে তাকালে একবার হলেও মনে পড়ে যাবে, প্রাক্তন সম্পর্কের কথা।
পুরনো সম্পর্কের কথা ভেবে যারা একবার হলেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন সেই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে অঙ্কিত এবং প্রান্তিকের নাম। ২০২২ সালে হঠাৎ করেই ঘুরতে গিয়ে বিয়ে সারেন এই তারকা দম্পতি। দীর্ঘ ১২ বছরের বন্ধুত্ব পরিণতি পায় অবশেষে। কিন্তু খুব আশ্চর্যজনকভাবে বিয়ের তিন বছর পরেই আবার সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। জানালেন বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফিরে যেতে চাইছেন তাঁরা। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে বড্ড অদ্ভুত লাগলেও অঙ্কিতা এবং প্রান্তিকের মতে এটাই তাদের কাছে ভীষণ স্বাভাবিক।
বছর শেষে ১৬ বছরের বিবাহিত সম্পর্কের ইতি টেনে সকলকে চমকে দেন মমতা শঙ্করের ভাইজি শ্রীনন্দা শঙ্কর। যদিও শ্রীনন্দার মতে সম্পর্ক অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছিল তিনি জানিয়েছেন কিছু সময় পরে। ভিনদেশের নাগরিক গেবকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছিলেন তিনি, অন্তত সকলে সেটাই ভেবেছিল। কিন্তু আচমকা বিবাহবিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে সকলকে চমকে দেন শ্রীনন্দা। শুধু তাই নয়, ডিভোর্সের কথা জানিয়েই বিদেশে বন্ধুর বাড়ি পাড়ি দেন অভিনেত্রী।
বিয়ের পরেই খুব আশ্চর্যজনকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হাটলেন অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা। ছোট পর্দার জনপ্রিয় নায়িকা, ধুমধাম করে বিয়ে করেন একজন চিকিৎসক পাত্রকে। প্রেম করে নয় বরং দেখাশোনা করেই বিয়ে হয় তাঁদের। কিন্তু বিয়ের দু'বছর পরেই আচমকা সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন অভিনেত্রী। যদিও এর পেছনে আসল কারণ কি সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার নতুন করে কাজে ফিরে এসেছেন অভিনেত্রী।
এই তালিকায় রয়েছেন সব থেকে চর্চিত জুটি সব্যসাচী এবং সুস্মিতাও। পেশায় সাংবাদিক সব্যসাচীর সঙ্গে বেশ ভালই সংসার করছিলেন অভিনেত্রী সুস্মিতা। একমাত্র দেওর সায়কের ভিডিওতে ধরা পড়ত স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটি। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু আচমকা চলতি বছরের জুলাই মাসে দুজনে দুজনের পথ আলাদা করে নেন।
তিন বছরের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন অভিনেত্রী দিপ্সিতা মিত্র এবং অভিনেতা কৌশিক চক্রবর্তী। ২০২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন তাঁরা, কিন্তু আচমকাই হয় ছন্দপতন। তবে কৌশিক জানিয়েছিলেন বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে নাকি তিনি কিছুই জানতেন না।