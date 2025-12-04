Edit Profile
    2025 Bollywood Flop: ২০২৫ সালে বলিউডের ৭টি ফ্লপ সিনেমা, তালিকায় রয়েছে সলমন-শাহিদ-হৃতিকের ছবিও

    2025's Flop Films: ২০২৫ সালে বক্স অফিসে অনেক বড় বাজেটের ছবি ফ্লপ হয়েছিল, যা থেকে দর্শক এবং নির্মাতাদের উচ্চ প্রত্যাশা ছিল। আসুন জেনে নেওয়া যাক এমন ৭টি সিনেমা সম্পর্কে। 

    Published on: Dec 04, 2025 8:10 AM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৫ সাল প্রমাণ করেছে বড় তারকা, বিগ বাজেটের সিনেমা, ব্যায়বহুল প্রচার ছাড়াও ছবি হিট হওয়া সম্ভব। এই বছর অনেক বড় বড় সিনেমা নিয়ে উচ্চপ্রত্যাশা থাকলেও, তা বক্স অফিসে সাফল্য পায়নি। বক্স অফিসে বিস্ফোরণ করবে বলে ধারণা করা হলেও, ফলাফল ছিল ঠিক উল্টো। দুর্বল গল্প, দুর্বল চিত্রনাট্য এবং নেতিবাচক পর্যালোচনার কারণে ছবিগুলি ফ্লপের তালিকায় চলে গিয়েছে। এই তালিকায় সলমন খান থেকে শাহিদ কাপুরের ছবির নামও রয়েছে।

    ২০২৫ সালের ফ্লপ সিনেমার তালিকা।
    ২০২৫ সালের ফ্লপ সিনেমার তালিকা।

    সলমন খানের ছবি বেশ কয়েকবছর ধরে বক্স অফিসে কাঙ্খিত সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে ‘সিকন্দর’-এর ভাগ্য ছিল একটু বেশিই খারাপ। বিশাল প্রচার, সিনেমা নিয়ে হাইপ জলে গিয়েছিল, কারণ গল্পই প্রত্যাশা মতো ছিল না। অনুমানযোগ্য প্লট এবং দুর্বল লেখনী এটিকে বছরের সবচেয়ে বড় ফ্লপগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছিল। ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ১০৯.৬৪ কোটি

    কমল হাসানের ‘ঠগ লাইফ’ ছিল বছরের অন্যতম ব্যয়বহুল ফ্লপ। নেতিবাচক পর্যালোচনা এই বড় বাজেটের সিনেমাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ৪৮১৮ কোটি।

    রাম চরণ এবং কিয়ারা আদবানি অভিনীত ‘গেম চেঞ্জার’ ছবিটিও ধীর গতির কারণে প্রেক্ষাগৃহে ছাপ ফেলতে পারেনি। ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ১৩১.১৭ কোটি

    ‘আজাদ’, যা মুক্তির আগে প্রচুর গুঞ্জন অর্জন করেছিল, বক্স অফিসে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল। লোকেরা গল্পের প্লটকে একঘেয়ে ও পুরনো বলতে শুরু করে। আর ছবি নিয়ে দর্শকদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এটিকে ফ্লপ জোনে ঠেলে দেয়। আমান দেবগন এবং রাশা থাদানির প্রথম ছবি বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখেনি। ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ৮ থেকে ৯ কোটি মাত্র।

    মুক্তির আগে ‘দেবা’ও ছিল শিরোনামে, বিশেষ করে শাহিদ কাপুরের ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। রুটিন গল্প, ঠান্ডা ট্রেলার ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দর্শকদের সেভাবে টানেনি প্রেক্ষাগৃহে। এই সিনেমার ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ৩৩.৯ কোটি।

    হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআরের মতো বড় নাম থাকা সত্ত্বেও, ‘ওয়ার ২’ ব্যর্থ হয়। বড় উদ্বোধন পেলেও, ছবির গতি হ্রাস পায় ধীরে ধীরে বক্স অফিসে। বিশ্বব্যাপী ছবির আয় ছিল ৩৬৫ কোটি টাকা, যেখানে ছবির ব্যয় ছিল ৪০০ কোটি টাকারও বেশি।

    কঙ্গনা রানাওয়াতের পলিটিক্যাল ড্রামা ‘ইমার্জেন্সি’ও দর্শকদের পছন্দ হয়নি। ভারতের নেট সংগ্রহ: ১৮.৩৫ কোটি টাকা।

