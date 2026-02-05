বান্ধবীকে ফ্ল্য়াটে ১২ ঘণ্টা ধরে আটকে রেখে শারীরিক হেনস্থা, হুমকি! FIR ‘ননসেন’ শমীকের নামে

বান্ধবীকে ফ্ল্য়াটে ১২ ঘণ্টা ধরে আটকে রেখে শারীরিক হেনস্থা, হুমকি! FIR ‘ননসেন’ শমীকের নামে
সায়কের পর এবার বিতর্কে ‘ননসেন’! বান্ধবীকে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ শমীকের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার হবেন সমাজ মাধ্য়ম প্রভাবী?
সায়ক চক্রবর্তীর পর এবার বিতর্কে বাংলার আরও এক জনপ্রিয় সমাজ মাধ্যম প্রভাবী। বান্ধবীকে মারধর ও ১২ ঘণ্টা ঘরে আটকে রাখার অভিযোগে বেহালা থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছে শমীক ওরফে ‘ননসেন’ (Nonsane)-এর বিরুদ্ধে। গত ২ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পর্যন্ত এক তরুণীকে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে মারধরের অভিযোগ সমাজ মাধ্য়ম প্রভাবীর নামে, হাসপাতালের প্রাথমিক রিপোর্টে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।
বেহালা থানায় দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, শমীক তাঁর এক বান্ধবীকে প্রায় ১২ ঘণ্টা ফ্ল্য়াটে বন্দি করে রাখেন। ২২ বছর বয়সী ওই অভিযোগকারিণীর দাবি, সেই সময় তাঁকে অকথ্য মারধর করা হয় এবং মুখ বন্ধ রাখার জন্য প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। সায়ক চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই আর এক প্রভাবীর নাম এমন নারী নিগ্রহের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় ছিছিক্কার শুরু হয়েছে টলিপাড়ায়।
তরুণী জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে ওই ১২ ঘণ্টা তাঁর ওপর কিল-চড়-ঘুষি চালানো হয় এবং তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশি সহায়তায় ওই তরুণীর ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয় এমআর বাঙুর হাসপাতালে। হাসপাতালের রিপোর্টে তরুণীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এই মামলায় শমীকের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ হতে পারে।
ওই তরুণী জানিয়েছেন, শমীকের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই সুসম্পর্ক ছিল, তাই এই আকস্মিক আক্রমণ তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।
শমীকের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে কুণাল ঘোষ সরাসরি তাঁর দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে কুণাল লিখেছেন: ‘ইনি সেই ব্যক্তি যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ভিডিও বানিয়ে দাবি করেছিলেন যে এ রাজ্যে মহিলারা নিরাপদ নন এবং তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার কথা বলেছিলেন। অথচ আজ ওঁর বিরুদ্ধেই এক মহিলাকে আটকে রেখে শারীরিক নিগ্রহের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।’
কুণাল ঘোষের এই মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় নীতি-নৈতিকতার পাঠ দেন, তাঁদের নিজেদের বাস্তব চরিত্র নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। শমীক বা তাঁর কোনো প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনো বয়ান পাওয়া যায়নি।