সত্যি কি শুরু হচ্ছে ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিক্যুয়েল? 'আশা করছি এটা... ', যা বললেন শরমন
১৬ বছর আগে তিন কলেজ স্টুডেন্ট বন্ধুকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ‘থ্রি ইডিয়ডস’, এত বছর পরেও এই ছবিটি দর্শকদের কাছে সমান প্রিয়। সিনেমার ১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে বলি পাড়ায় গুঞ্জন, এই ছবিটির সিক্যুয়েল নাকি তৈরি হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, যারা অভিনয় করেছিলেন তাদেরকে নিয়েই এই ছবি দ্বিতীয় পর্ব নাকি শুরু হতে চলেছে।
সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে শরমনকে জিজ্ঞাসা করাই তিনি বলেন, ‘আশা করি এরকম কিছু নিশ্চয়ই তৈরি হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কিছু জানি না তাই বলতে পারছি না। শেষ একটি বিজ্ঞাপন প্রচারে সিনেমার সিক্যুয়েল তৈরি হওয়া নিয়ে কথা হয়েছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি জানি না এই বিষয়ে। এবার দেখা যাক।’
অভিনেতা আরও বলেন, ‘তিন বন্ধুর গল্প নিয়ে যদি এই সিনেমা আবার তৈরি হয় তাহলে আমি সত্যিই জানি না এই সিনেমাটির গল্প ঠিক কি নিয়ে হবে। তবে যদি এটি সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারের জন্যই সম্ভব হবে।’
২০০৯ সালের ‘৩ ইডিয়টস’ সিনেমায় কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, ‘আমার এখনও মনে আছে আমি তখন প্রত্যেকদিন জিম করতাম। একদিন পরিচলক আমাকে ফোন করে বললেন এখন মোটামুটি তিন বছরের জন্য জিম ভুলে যাও। তবে এই ছবির কথা যখনই আমার মনে হয় তখনই আমার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে।’
অভিনেতা বলেন, ‘এই সিনেমায় আমার আত্মহত্যার দৃশ্যটি দেখে সকলে কেঁদে ফেলেছিলেন। এমনকি আমার চার বছরের মেয়ে কান্নাকাটি করছিল পরে ওকে কোলে নিয়ে থামাতে হয়েছে। এখনও এই দৃশ্যটি আমার মনে আলাদা জায়গা করে রেখেছে।’