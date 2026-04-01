    বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেই ভাইরাল ছোট্ট খুদে, যোগ রয়েছে শাহরুখের সঙ্গেও!

    মাত্র ৪ বছর বয়সী এক শিশুর ডিটল বিজ্ঞাপনে অনবদ্য অভিনয় মন জয় করেছে নেটিজেনদের। তার বাবা-মা জানিয়েছেন, এই শিশু অভিনেতা শাহরুখ খানের সিনেমা দেখে অভিনয় শিখেছে। দেখুন সেই ভাইরাল ভিডিও।

    Apr 1, 2026, 19:27:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    দিল্লির ৪ বছর বয়সী শিশু অভিনেতা আভিয়ান সাপরা নতুন ডেটল বিজ্ঞাপনে তার অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হচ্ছে। এই ছোট্ট ছেলেটি বিজ্ঞাপনের আবেগঘন মুহূর্তে তার অভিনয়ের মাধ্যমে অনেককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু জানেন কী, এই ছেলেটির সঙ্গে যোগ রয়েছে শাহরুখের সঙ্গে! কীভাবে?

    বিজ্ঞাপনে শিশুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ সকলে
    בiজ্ঞাপনে শিশুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ সকলে

    সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটল বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ভিড়ের মধ্যে একটি ছোট্ট ছেলে পড়ে যায়। বাড়ির বয়স্কদের সে আশ্বস্ত করে যে সে ঠিক আছে, কিন্তু নিজের আঘাতের জন্য মায়ের কাছে ছুটে যায়। মায়ের কাছে সে কেবল তখনই কাঁদে যখন মা তার ক্ষত পরিষ্কার করে দেয়, কিন্তু মাকে বলে যে সে ঠিক আছে, যাতে মা কেঁদে না ফেলে।

    এই হৃদয়স্পর্শী বিজ্ঞাপনে আভিয়ানের অভিনয় অনেককে আবেগাপ্লুত করেছে। এমনকি রিদ্ধিমা পণ্ডিতের মতো অভিনেত্রীরাও লিখেছেন, ‘খুব ভালো’। করিশ্মা তান্না মন্তব্য করেছেন, ‘খুব খুব ভালো। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।’

    সবার প্রশংসার পরিপ্রেক্ষিতে একটি রিল-এ শিশুটির বাবা-মা তার অনুপ্রেরণার কথা প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ওর অভিনয়ের জন্য সব ভালোবাসা। কিন্তু আসল কৃতিত্ব? এক ছোট্ট ছেলে, বড় স্বপ্ন… এবং শাহরুখ খান।’ ভিডিয়োয় দেখা যায় আভিয়ান শাহরুখ খানের ২০০৪ সালের ছবি 'বীর জারা' দেখছে। ক্যাপশানে লেখা, ‘সবাই জিজ্ঞাসা করছে সে কীভাবে এত আবেগঘন দৃশ্যগুলো এত সুন্দরভাবে করেছে… সেরা একজনের কাছ থেকে শিখেছে – এসআরকে স্কুল অফ অ্যাক্টিং।’

    অন্য একটি রিল-এ মজার মুহূর্তের সাথে ক্যাপশন লেখা হয়েছে, ‘ইন্টারনেট, তোমার জাদু দেখাও। এসআরকে-কে প্রতি মন্তব্যে ট্যাগ করো যতক্ষণ না তার কাছে পৌঁছায়, এটা শুধু একটা রিল নয়… এটা একটা আবেদন। চলো এটা এসআরকে-র কাছে পৌঁছে দিই।’ ভিডিওতে, আভিয়ান বলছে, ‘আমি তোমার একজন বিশাল ভক্ত। আমার সাথে দেখা করো। প্লেনে করে এখানে এসো, আমরা কথা বলব।’

    অসংখ্য ভক্ত রিলের মন্তব্যে শাহরুখ খানকে ট্যাগ করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘নিশ্চিতভাবে তোমার সবচেয়ে মিষ্টি ভক্ত @iamsrk তুমি এই ছোট্ট মিষ্টি ছেলেটিকে উপেক্ষা করতে পারবে না, তোমাকে এটা দেখতেই হবে।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘@iamsrk আপনাকে এটা দেখতেই হবে, আপনার ব্যস্ত সময়সূচী থেকে কয়েক সেকেন্ড সময় দিন স্যার প্লিজ।’ অনেকেই তার ম্যানেজার পূজা দাদলানি, প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট, তার স্ত্রী গৌরী খান, এবং তার সন্তান সুহানা ও আরিয়ান খানকেও ট্যাগ করেছেন।

    শাহরুখের আসন্ন কাজ

    শাহরুখ খান শেষবার ২০২৩ সালের ছবি 'পাঠান', 'জওয়ান' এবং 'ডাংকি'-তে অভিনয় করেছেন এবং সালমান খানের 'টাইগার ৩'-এ একটি ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে। তিনি এখন সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং'-এর শুটিং করছেন তার মেয়ে সুহানার সাথে। এতে দীপিকা পাড়ুকোন, রানি, অভিষেক বচ্চন সহ রয়েছেন আরও অনেকে।

