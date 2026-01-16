Edit Profile
    ‘আমি ডেট করি, শারীরিক ভাবেও সন্তুষ্ট…’, ৫২ বছর বয়সে এসে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মুখ খুললেন 'গীতা মা'

    সম্প্রতি, গীতা ঘনিষ্ঠতা এবং আত্ম-সচেতনতা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

    Published on: Jan 16, 2026 6:33 PM IST
    By Sayani Rana
    বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার গীতা কাপুরের বয়স এখন ৫২ বছর। ইন্ডাস্ট্রির অনেক সুপারস্টারকে তিনি নাচ শিখিয়ে। তাঁকে সবাই ‘গীতা মা’ বলেই ডাকেন। গীতা কেবল তাঁর দুর্দান্ত নাচের জন্যই নন, স্পষ্ট বক্তা হিসেবে থাকেন চর্চায়। সম্প্রতি, গীতা ঘনিষ্ঠতা এবং আত্ম-সচেতনতা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

    ৫২ বছর বয়সে এসে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মুখ খুললেন 'গীতা মা'
    ৫২ বছর বয়সে এসে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মুখ খুললেন 'গীতা মা'

    ৫২ বছর বয়সেও গীতা অবিবাহিত। সম্প্রতি হিন্দি রাশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গীতা বলেন, 'অনেকেই আমাকে 'গীতা মা' বলে ডাকেন। তার অর্থ এই নয় যে আমার বিয়ে না হলে আমি ব্যক্তিগত জীবনকে উদযাপন করতে পারবেন না বা কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবেন না।'

    গীতা কাপুর তার সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, ‘আমি বলছি যে প্রত্যেকেই একজন সাধারণ মানুষ। যদি আপনি ভেবে থাকেন যে আমাকে ‘গীতা মা’ বলা উচিত, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ আপনার ভাবনা। আপনি ভাবছেন ওঁর জীবনে এমন কিছু ঘটতে পারে না। আপনি আমাকে এই মর্যাদা দিচ্ছেন... আমি কিন্তু নিজে থেকে তা আপনার কাছ থেকে চাইনি। আমার এমন কিছু নেই যা আপনার মধ্যে নেই। সবারই অনুভূতি আছে।’

    গীতা আরও বলেন, 'আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি অস্বীকার করিনি, আমি বলেছিলাম হ্যাঁ আমি তা করি... আমি বলেছিলাম আপনি কি মনে করেন যে আমি তা করব না? এতে ভুল কী? আমি শারীরিক ভাবে সন্তুষ্ট। গতকালও আমার বক্তব্যে অনড় ছিলাম এবং আজও আমার বক্তব্যে অনড়। আপনি কেন মনে করেন যে এটা নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। আমি যদি এটা করে থাকি, তাহলে কি, আপনি এটা করেন না নাকি অন্য কেউ করে না?'

    প্রসঙ্গত, এর আগে জয় মদনের সঙ্গে কথোপকথনে গীতা বলেছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসিনী নন। তিনি কুমারী নয়। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করি, আমি ডেট করি, ঘনিষ্ঠও হই।'

    News/Entertainment/'আমি ডেট করি, শারীরিক ভাবেও সন্তুষ্ট…', ৫২ বছর বয়সে এসে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে মুখ খুললেন 'গীতা মা'
