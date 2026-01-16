Edit Profile
    Aamir Khan Wight loss: ৬০ বছর বয়সে ১৮ কেজি ওজন কমালেন আমির! জিম নয়, কী খেয়ে ম্য়াজিকের মতো ঝরল ওয়েট?

    জিমে কসরত করে নয়, নিজের খাদ্য়াভ্য়াসে সামান্য় বদল এনেই ১৮ কিলো ওজন ঝরালেন আমির খান। আশ্চর্যের বিষয় হল, ওজন ঝরাতে নয়, মাইগ্রেনের ব্য়াথা কমাতে এই ডায়েট শুরু করেছিলেন মিস্টার পারফেকশানিস্ট।

    Published on: Jan 16, 2026 9:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ৬০-এর গণ্ডি পার করেছেন অথচ সিনিয়র সিটিজেন আমিরের লুক দেখে মনে হচ্ছে বছর কুড়ির তরুণ তুর্কি! জীবনে নতুন বসন্ত। ১৪ বছরের ছোট প্রেমিকার হাত ধরে আমিরকে দেখে চমকে উঠছে সকলে। এক ঝটকায় ১৮ কেজি ওজন কমিয়ে আমির খান এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার তুঙ্গে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ওজন কমানোর জন্য তিনি জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরাননি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির জানিয়েছেন, তাঁর এই আমূল পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে একটি বিশেষ ‘অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি’ (Anti-inflammatory) ডায়েট, যা তাঁর শরীরে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে।

    ৬০ বছর বয়সে ১৮ কেজি ওজন কমালেন আমির! জিম নয়, কী খেয়ে ম্য়াজিকের মতো ঝরল ওয়েট? (PTI)
    ৬০ বছর বয়সে ১৮ কেজি ওজন কমালেন আমির! জিম নয়, কী খেয়ে ম্য়াজিকের মতো ঝরল ওয়েট? (PTI)

    সাক্ষাৎকারে আমির জানান, তাঁর মূল লক্ষ্য ওজন কমানো ছিল না। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণাদায়ক মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেতেই তিনি এই বিশেষ ডায়েট শুরু করেছিলেন। আমির বলেন, ‘এটা (ওজন ঝরা) অনেকটা নিজে থেকেই হয়ে গিয়েছে। আমি মাইগ্রেনের চিকিৎসার জন্য এই ডায়েট শুরু করি, আর ফলস্বরূপ ১৮ কেজি ওজন কমে যায়। এখন আমার মাইগ্রেনের সমস্যাও অনেক নিয়ন্ত্রণে।’

    বিজ্ঞানের ভাষায় এই ডায়েট কী? পুষ্টিবিদদের মতে, আমাদের শরীরের ভেতরে অনেক সময় ‘ক্রনিক ইনফ্ল্যামেশন’ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ তৈরি হয়। প্রক্রিয়াজাত খাবার, অতিরিক্ত চিনি, অ্যালকোহল এবং মানসিক চাপের ফলে শরীর থেকে ‘সাইটোকাইনস’ (Cytokines) নামক এক ধরণের রাসায়নিক নির্গত হয়। এটি ইনসুলিন এবং লেপটিন হরমোনের কাজে বাধা দেয়, যা শরীরে চর্বি জমানোর প্রধান কারণ। এই প্রদাহ কমালেই শরীর নিজে থেকে ওজন ঝরাতে শুরু করে। এর আগে বিদ্যা বালানও জানিয়েছিলেন যে, কোনো ব্যায়াম ছাড়াই কেবল প্রদাহ-বিরোধী খাবার খেয়ে তিনিও ওজন কমিয়েছিলেন।

    আমিরের খাদ্যতালিকা থেকে যা যা বাদ পড়েছে: আমির খানের এই ‘ম্যাজিক’ ডায়েট সফল করতে তাঁর রান্নাঘর থেকে বেশ কিছু খাবার পুরোপুরি বাদ দিতে হয়েছিল। ডায়েট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে তিনি যা যা ত্যাগ করেছেন:

    অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয়: কোল্ড ড্রিংকস বা প্যাকেজড ফলের রস।

    রিফাইন অয়েল: সূর্যমুখী বা ভুট্টার তেলের মতো পলি-আনস্যাচুরেটেড তেল।

    ফাস্ট ফুড ও ভাজাপোড়া: ডালডা বা হাইড্রোজেনেটেড অয়েলে তৈরি খাবার এবং বেকারি পণ্য।

    প্রক্রিয়াজাত মাংস: হ্যাম, সসেজ বা সালামি।

    দুগ্ধজাত পণ্য: ফুল ফ্যাট দুধ, মাখন বা চিজ।

    অ্যালকোহল ও রিফাইন গ্রেইন: মদ এবং সাদা চাল বা ময়দা জাতীয় খাবার।

    আমিরের এই রূপান্তর প্রমাণ করে দিল যে, কেবল বাহ্যিক কসরত নয়, শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখাই হলো প্রকৃত ফিটনেস।

