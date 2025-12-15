Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ক্য়ানসারের আগেও ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটেছিল মহিমার জীবনে! মুখে গেঁথে যায় ৬৭টি কাচের টুকরো, কোন সিনেমার সেটে ঘটে এই কাণ্ড

    মহিমা চৌধুরী: মহিমা চৌধুরীর সাথে অজয় দেগওয়ানের ছবির সময় একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, মুখে 67 টি সূক্ষ্ম কাচের টুকরো ডুবে গিয়েছিল। ডাক্তারের মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অপসারণ করা হয়।

    Published on: Dec 15, 2025 8:56 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরি জীবন কোনও সিনেমার গল্পের চেয়ে কম নয়। শাহরুখ খানের 'পরদেশ' ছবির মাধ্যমে অভিষেক হওয়া মহিমা চৌধুরি তাঁর জীবনে এমন অনেক সংগ্রাম দেখেছেন, যার পরে অনেক মানুষই হয়তো জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়তেন। শুটিংয়ের সময় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা, চুক্তির কারণে আইনি মামলায় টেনে আনা, স্তন ক্যান্সার এবং বিবাহিত জীবনে উত্থান-পতন সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জের চোখে চোখ রেখে এগিয়ে যান মাহিমা।

    মহিমা চৌধুরি।
    মহিমা চৌধুরি।

    মহিমা চৌধুরি একটি পডকাস্টে তাঁর জীবনের জটিলতা সম্পর্কে বলেছেন, যা লড়াই করার পরে তিনি আবারও পর্দায় ফিরে এসেছেন। ১৯৯৯ সালে, অজয় দেবগন এবং কাজলের 'দিল কেয়া করে' ছবিতে তার সঙ্গে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে তিনি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন। একটি বা দুটি নয়, মোট ৬৭টি কাচের টুকরো তার মুখে গেঁথে গিয়েছিল।

    সিদ্ধার্থ কাননের সঙ্গে আলাপচারিতায় মহিমা বলেন, ‘অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল, আমার প্রথম ছবির পর আমাকে আইনি মামলায় টেনে আনা হয়েছিল। আমার একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যার পরে আমি এক বছর বাড়িতে বসে ছিলাম।’ সেটে দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে অভিনেত্রী বলেন, ‘মুখে ৬৭টি ছোট কাচের টুকরো ছিল, যা মাইক্রোস্কোপের সাহায্য নিয়ে মুখ থেকে বের করা হয়েছিল। পরের দিন, আমার মুখ খুব ফুলে গিয়েছিল এবং আমার মুখের পুরো আকারই বদলে গিয়েছিল। আমার বন্ধুরা আমার মুখের অস্ত্রোপচার দেখে হাসছিল। তারা ভেবেছিল আমার কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, এবং আমি মিথ্যা বলছি। আমি জানতাম না আমি জীবনে কী করতে যাচ্ছি। এটি একটি খুব কঠিন সময় ছিল।’

    শাহরুখ খানের 'পরদেশ' ছবির মাধ্যমে অভিষেক হওয়া অভিনেত্রী মাহিমা চৌধুরি বর্তমানে তার আসন্ন রোমান্টিক কমেডি ছবি 'দুর্লভ প্রসাদ কি দুসরি শাদি' দিয়ে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। ছবিটি ১৯ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এবং মহিমা চৌধুরি বর্তমানে এটির প্রচারে ব্যস্ত। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে সঞ্জয় মিশ্রকে। এর আগে খুশি কাপুর ও ইব্রাহিম আলি খানের সঙ্গে 'নাদনিয়া' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

    News/Entertainment/ক্য়ানসারের আগেও ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটেছিল মহিমার জীবনে! মুখে গেঁথে যায় ৬৭টি কাচের টুকরো, কোন সিনেমার সেটে ঘটে এই কাণ্ড
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes