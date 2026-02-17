Salim Khan: হাসপাতালে ভর্তি সলমনের নবতিপর বাবা! সব কাজ ফেলে সেলিম খানের কাছে ছুটলেন ভাইজান
৯০ বছর বয়সী সেলিম খান হাসপাতালে ভর্তি। সব কাজ ফেলে আব্বার কাছে ছুটলেন সলমন খান। একজোট গোটা পরিবার। কেমন আছেন বর্ষীয়ান চিত্রনাট্যকার?
বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম অভিভাবক তথা প্রবীণ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান অসুস্থ। মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর। বাবার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পেরেই তাঁর পাশে থাকতে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছেন মেগাস্টার সলমান খান।
অসুস্থতার কারণ:
প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, ৯০ বছর বয়সী সেলিম খান বার্ধক্যজনিত কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখার পরামর্শ দেন। যদিও পরিবার বা হাসপাতালের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক হেলথ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়নি, তবে সূত্রের খবর— তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।
বাবার পাশে সলমান:
সলমান খান সবসময়ই তাঁর বাবার প্রতি অত্যন্ত অনুগত এবং সংবেদনশীল। সেলিম খানের অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্রই সলমান তাঁর সমস্ত পেশাদার ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাবার স্বাস্থ্যের আপডেট নেন। সলমানের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও হাসপাতালে উপস্থিত রয়েছেন বলে জানা গেছে।
ভক্তদের প্রার্থনা:
সেলিম খানের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বলিউডের তারকা থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্তরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সলমানের অনুরাগীরা সেলিম খানের দীর্ঘায়ু কামনা করে পোস্ট করছেন।
সেলিম খান কেবল সলমানের বাবা নন, তিনি বলিউডের কালজয়ী ‘শোলে’ বা ‘জঞ্জির’-এর মতো সিনেমার সহ-চিত্রনাট্যকার (সেলিম-জাভেদ জুটি)। তাঁর অসুস্থতায় গোটা ইন্ডাস্ট্রি কিছুটা উদ্বিগ্ন।
সেলিম খানের ব্য়ক্তিগত জীবনও চর্চায় থেকেছে আজীবন। ১৯৬৪ সালে সালমা খানকে (জন্মগ্রহণকারী সুশীলা চরক) ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সেলিম। তখনও বলিউডের অন্যতম নামী চিত্রনট্যকার হিসাবে তাঁর উত্থানের হয়নি। এই দম্পতির চার সন্তান রয়েছে: সালমান খান, আরবাজ খান, সোহেল খান এবং আলভিরা খান অগ্নিহোত্রী। বিয়ের প্রায় দু দশক পর, ১৯৮১ সালে, সেলিম খান অভিনেত্রী হেলেনের সাথে দ্বিতীয় বিবাহে সারেন। ডন চলচ্চিত্রের সেটে প্রথম দেখা দুজনের। দুই বউ নিয়ে এক ছাদের তলায় সংসার করেছেন সেলিম। পরে পরিবারটি অর্পিতা খানকে দত্তক নেয়। সেলিম খান গত বছর ২৪শে নভেম্বর তার ৯০ তম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন।