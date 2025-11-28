রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিটির মুক্তি স্থগিত করার দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে হল মামলা! ঠিক কী ঘটেছে?

রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিটির মুক্তি স্থগিত করার দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে হল মামলা! ঠিক কী ঘটেছে?
রণবীর সিং বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'ধুরন্ধর' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। ভক্তরা ছবিটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত। ছবিটি ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। তবে মুক্তির আগেই ছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। শহীদ মেজর মোহিত শর্মার বাবা-মা ছবিটির মুক্তি স্থগিত চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।
তাঁদের আবেদনে, পরিবার অভিযোগ করেছে যে ছবিটির গল্পটি একজন বিশেষ বাহিনীর অফিসার (শহীদ মেজর মোহিত শর্মা) এর জীবন, গোপন অভিযান থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হচ্ছে এবং ছবিটি তৈরির জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী বা মেজর শর্মার পরিবারের কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। মেজর শর্মার পরিবারের যুক্তি, মিডিয়া ‘ধুরন্ধর’কে মেজর শর্মার গল্পের সঙ্গে যুক্ত করছে কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাতারা এটা স্বীকার করেননি বা কোনও বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে পরামর্শও করেননি।
আবেদনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি), এডিজিপিআই, ছবির পরিচালক ও সহ-প্রযোজক আদিত্য ধর এবং প্রযোজক জিও সৃস্টুডিওর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারীরা আদালতের কাছে ছবিটির মুক্তি স্থগিত করার এবং যেকোনও পাবলিক প্রিমিয়ারের আগে মেজর শর্মার পরিবারের জন্য একটি ব্যক্তিগত প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেছে। আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে বাস্তব জীবনের শহীদ সৈনিকদের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলিকে সেনাবাহিনী এবং শহীদ পরিবারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।
উল্লেখ্য, রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ছবিটি শহীদ মেজর মোহিত শর্মার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে, ২৬ নভেম্বর, পরিচালক আদিত্য ধর ছবিটি সম্পর্কে একটি বিবৃতি জারি করে বলেন যে এটি মোহিত শর্মার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত নয়।
