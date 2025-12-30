মেসি কাণ্ডে শুভশ্রীকে আপত্তিকর মন্তব্য, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত
মেসির কলকাতা সফর জুড়ে যে উত্তেজনা ছিল দর্শকদের মনে, সেই উত্তেজনা যে রাতারাতি একটি ভয়াবহ ঘটনায় পরিণত হয়ে যাবে তা হয়তো বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারেননি কেউ। হাজার হাজার টাকা খরচ করেও প্রিয় মানুষটিকে এক বারের জন্য দেখতে পাননি দর্শকরা, সমস্ত ক্ষোভ উগড়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাংচুর করেন তারা।
কিন্তু এত কিছুর মধ্যে যে মানুষটি বিনা দোষে মানুষের ক্ষোভের শিকার হলেন তিনি হলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। শুধুমাত্র লিওনেল মেসির পাশে ছবি তোলার অপরাধে রাতারাতি সকলের চক্ষুশুল হয়ে ওঠেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তৈরি হয়ে যায় একের পর এক মিম।
ঘটনাটি ঘটার কিছু সময় পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে শুভশ্রী জানান, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যা ঘটেছে তা নিয়ে তিনিও ভীষণভাবে মর্মাহত কিন্তু এই ঘটনার পেছনে তার কোনও হাত নেই। তিনিও বাকি দর্শকদের মতোই সেখানে মেসিকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেভাবে তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদের আক্রমণ করা হচ্ছে তা তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না।
শুভশ্রীর এই বক্তব্যের পরেই জানা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্য করায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজ চক্রবর্তী। কে বা কারা শুভশ্রীকে নোংরা ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন, সেই বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার অনুরোধ জানান তিনি। রাজ চক্রবর্তীর সেই অভিযোগ দায়ের করার পরেই এবার গ্রেফতার করা হল অভিযুক্তকে।
তদন্ত করতে গিয়ে যে ব্যক্তির নাম উঠে আসে, তার নাম বিট্টু শ্রীবাস্তব। পুলিশ জানতে পারে ওই ব্যক্তি টিটাগরের আদি বাসিন্দা হলেও বেশ কিছু বছর ধরে তিনি বিহারে থাকত। শনিবার বিহারের আরা জেলা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে আনা হয় টিটাগড়ে। সেদিন দুপুরেই ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্তকে দুই দিনের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছেন।
তবে প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম কোথাও কোথাও বিট্টু শ্রীবাস্তব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও আবার কমলেশ শ্রীবাস্তব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই দুটি নাম যে একজন ব্যক্তিরই, সেই বিষয় নিয়ে দ্বিধা নেই পুলিশের। এই মুহূর্তে জেরা হচ্ছে অভিযুক্তের। গোটা ঘটনায় সে একা আছে নাকি এর পেছনে আরও কেউ আছে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।
তবে যেটুকু জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শুধু শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিকের নামেও একাধিক কুরুচিকর মন্তব্য করেছে আগে। এর আগে ওই ব্যক্তির নামে কোনও অভিযোগ দায়ের করা না হলেও রাজ চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা দেয় সে।
