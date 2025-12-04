একটি সন্ধ্যা শুধুই ঊষার, কলকাতার ক্যাফেতে আয়োজন করা হয়েছিল এই বিশেষ অনুষ্ঠানের
ঊষা উত্থুপের গান মানেই একরাশ নস্টালজিয়া। পুরনো দিনের সেই আবেগকে আবার সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গত ২০ নভেম্বর কলকাতার একটি ক্যাফে থেকে আয়োজন করা হয়েছিল একটি লাইভ কনসার্টের। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সন্ধ্যা হয়ে উঠেছিল ঊষাময়।
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় জিনিয়া পান্ডের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হওয়া এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঊষা উত্থুপের লাইফ পারফরমেন্স। ৭০ দশকের সেই প্রবাদপ্রতীম গায়িকাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে খুশি দর্শকরাও।
আয়োজকরা শুধুমাত্র একটি গানের অনুষ্ঠান নয়, দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পুরনো উষ্ণতা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে গান মানুষের মধ্যে সাক্ষী হয়ে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনার, সেই আনন্দ বা বিরহকেই আরও একবার ফিরে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন আয়োজকরা।
হাউজ ৫৪ নামের এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান, যারা কিনা সব সময় শিল্প এবং সংস্কৃতিকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরত চেষ্টা করে চলেছেন, তাদের উদ্যোগেই গত ২০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে রাত ৯:৩০ পর্যন্ত চলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
তবে এই প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র এই গান নয়, স্ট্যান্ড আপ কমেডি এবং নানা ধরনের সৃজনশীলতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান শিল্পীরা। এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করেন শিল্প শুধুমাত্র শুধু বিনোদন নয়, সমাজের গল্প, কণ্ঠস্বর এবং পরিবর্তনের হাতিয়ার।
