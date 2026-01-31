করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেও, পাত্তা পেলেন না সলমন! কে এমন কাজ করল ভাইজানের সঙ্গে
শুক্রবার সন্ধ্যায় সুরাটে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ দেখতে গিয়েছিলেন সলমন খান। সেখানেই ঘটে যায় এই কাণ্ডটি।
সলমন খানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াত। সম্প্রতি একটি আইএসপিএল অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাইজান। সেখানেই ঘটে যায় মজার এক কাণ্ড। ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন সলমন। অনুষ্ঠানে একটি রোবটও উপস্থিত ছিল। আর এই রোবটকে দেখে বেশ খুশি হয়ে ওঠেন ভাইজান। এগিয়ে গিয়ে হাত মেলাতে যান। তবে সেই রোবট সলমন খানের দিকে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেয়নি।
সলমনের সঙ্গে করমর্দন করল না সেই রোবট
শুক্রবার সন্ধ্যায় সুরাটে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ (আইএসপিএল) ম্যাচটি দেখতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। বেঙ্গালুরু স্ট্রাইকার্স এবং দিল্লি সুপারহিরোসের মধ্যকার ম্যাচটি দেখতে গিয়ে ঘটে এই কাণ্ড। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, সলমন খান যখন করমর্দনের জন্য রোবটের কাছে আসে, তখন এটি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। তারপর, পেছন থেকে কেউ এসে রোবটের সেন্সর পরীক্ষা করে। রোবটটি তারপর সক্রিয় হয়ে সলমন খানের সঙ্গে করমর্দন করে। যাতে অভিনেতা হেসিতে ফেটে পড়েন। তাঁর আশেপাশের লোকেরাও হেসে ফেলে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীরা সলমন খান এবং রোবটের ভাইরাল ভিডিয়োটি দেখে মজার মজার মন্তব্য করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'রোবটটাও দেখছি সলমন খানেরর উপর রেগে গিয়েছে।' আরেকজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, 'সাবধান। এটা মনে হচ্ছে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের লোক।' অন্য কমেন্টে লেখা, 'এ যে দেখছি সোয়্যাগে ভাইজানকেও টক্কর দেয়।' আরেকজন লেখেন, 'ভাই রোবটেরও কি অ্যাটিটিউড!'
ব্যাটেল অফ গলওয়ান প্রসঙ্গে:
বর্তমানে ‘ব্যাটেল অফ গলওয়ান’ ছবির জন্য সলমন খান খবরে রয়েছেন। এর গল্প গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘাতের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিটি ২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সলমন খান ছাড়াও ছবিতে চিত্রাঙ্গদা সিংকেও দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব লাখিয়া।