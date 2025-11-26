Edit Profile
    সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

    Published on: Nov 26, 2025 9:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    যে নক্ষত্রদের হারিয়ে শিল্প জগত হয়েছে অন্ধকার, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শুধু একজন দুর্দান্ত অভিনেতা হিসেবে নয়, একজন কবি, নাট্যকার এবং দুর্দান্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি। ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে যান অভিনেতা।

    সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান
    সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলা চলচ্চিত্র যেন হারিয়েছিল তার গর্বকে। এবার সৌমিত্রবাবুর প্রয়াণ দিবসকে স্মরণ করে শুরু হল একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যার নাম ‘সৌমিত্র সম্মান-তিন ভুবনের পারে’। এই বিশেষ দিনে চলচ্চিত্র, থিয়েটার এবং কবিতা জগতের বিভিন্ন শিল্পীদের সম্মানিত করা হবে।

    আগামী ১৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হবে মাধবী মুখোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। সম্মানিত হবেন নাট্যকার রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবশঙ্কর হালদার। কবিতা জগত থেকে সম্মানিত হবেন শ্রীজাতু এবং সুবোধ সরকার।

    এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্ব সামলাবেন শোভন সুন্দর বসু, সাহেব চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পৌলমী চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের নির্দেশক জয় দত্তগুপ্ত এই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অচেনা অজানা সৌমিত্রবাবুকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই অনুষ্ঠানে যারা প্রতিনিয়ত শিল্প জগতকে সমৃদ্ধ করছেন, তাঁদের সম্মানিত করার চেষ্টা করা হবে।’

    অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক তথা সৌমিত্রবাবুর কন্যা পৌলমী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বাপির জীবন নিয়ে কথা বলা হবে। ৩৭ বছর যুক্ত ছিলাম বাপির সঙ্গে বাপির নাটক’ নিয়ে। অনেক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হবে। জানা যাবে অনেক অজানা কথা।

    সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের পরিচিত শোভন সুন্দর বলেন, ‘বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল সৌমিত্র কাকুর। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও ওঁর আলাপ। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত। ওঁর কিছু অপ্রচলিত লেখা পাঠ করবো সেই দিন।’

    প্রসঙ্গত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের মানসপুত্র। ফেলুদা চরিত্রকে যেন তিনি পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। সেইসময়ের দর্শকরা উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বেছে নিতে পারতেন না কে সব থেকে ভালো। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র জগৎকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন।

