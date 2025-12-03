Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আপনারও তো ছবি ফ্লপ হয়... ', শুনেই মেজাজ হারিয়ে বীরকে মারলেন আমির, তারপর?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকা ভাইরাল হয় একটি ভিডিয়ো যেখানে দেখা যায় আমির খান অভিনেতা বীর দাসকে ভালো ছবি বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। বীর যখন বলেন তিনি তাঁর ছবিতে নিজেই আইটেম ডান্সে নাচ করবেন, কমেডিও আছে আবার ছবিতে ভালোবাসা রয়েছে, এই কথা শুনে আমির খান বলেন এই ছবিতে একেবারেই ফ্লপ হবে।

    Published on: Dec 03, 2025 4:40 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকা ভাইরাল হয় একটি ভিডিয়ো যেখানে দেখা যায় আমির খান অভিনেতা বীর দাসকে ভালো ছবি বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। বীর যখন বলেন তিনি তাঁর ছবিতে নিজেই আইটেম ডান্সে নাচ করবেন, কমেডিও আছে আবার ছবিতে ভালোবাসা রয়েছে, এই কথা শুনে আমির খান বলেন এই ছবিতে একেবারেই ফ্লপ হবে।

    মেজাজ হারিয়ে বীরকে মারলেন আমির
    মেজাজ হারিয়ে বীরকে মারলেন আমির

    আমিরের মুখে ফ্লপ ছবির কথা শুনে যখনই বীর বলেন, ‘সে তো আপনারও লাল সিং চাড্ডা ছবি একদমই চলেনি’, এই কথা শুনে আমির খান ভীষণ রেগে যান এবং বীরকে মারধর করেন। এর মধ্যেই ঘরে ঢুকে পড়েন একদল তরুণ তরুণী যারা বীরকে বলেন তাঁর ছবি দেখে তারা মুগ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে আমির খান বীরকে জড়িয়ে বলেন, আমিই তো বলেছিলাম এমন ছবি তৈরি করতে।

    আরও পড়ুন: তিন মেয়ের কেউ নন, জাদুকরের সামনে বসে থাকা মেয়েটি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী

    আসল ঘটনা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন। আসল ব্যাপার হলো এই ব্যঙ্গ রসিকতা বা আত্ম সমালোচনায় ভরা এই ভিডিয়োটি কিন্তু আসলে একটি ছবির ঘোষণা মাত্র। হ্যাপি পাটেল নামের একটি ছবির ঘোষণা এই ভাবেই করলেন আমির এবং বীর।

    কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে বীর দাস অভিনীত ছবি ‘হ্যাপি পাটেল’। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে শুধু আমির খান নন এই ছবির মাধ্যমে কাম ব্যাক করবেন ইমরান খান। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবিটি নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছে সাধারণ মানুষের।

    আমির খান প্রোডাকশন প্রযোজিত এই সিনেমায় অভিনয় করবেন বীর দাস এবং মোনা সিং। পরিচালনায় রয়েছেন স্বয়ং বীর নিজে। এই ছবির হাত ধরেই পরিচালনায় হাতে খড়ি করতে চলেছেন তিনি। আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ - এ সারা দেশ জুড়ে মুক্তি পাবে এই ছবিটি।

    আরও পড়ুন: 'ও পারবেই না... ', ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে রুবেলকে অভিনয় করতে মানা করেন শ্বেতা?

    তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগেও এইরকম অনবদ্যভাবে ছবির মুক্তির তারিখ বা অন্য ঘোষণা করেছিলেন আমির খান। Dream 11 হোক অথবা সিতারে জমিন পর ছবির ইউটিউবে মুক্তি সব কিছুই কিন্তু এমন অসাধারণ ভঙ্গিতেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন আমির খান। তাই প্রথমেই ভিডিওটি দেখে কিছুটা হচ্ছে গিয়ে গেলেও পরে মানুষ বুঝতে পেরেছে এটি কোনও ছবির মুক্তির ঘোষণার ভিডিয়ো।

    News/Entertainment/'আপনারও তো ছবি ফ্লপ হয়... ', শুনেই মেজাজ হারিয়ে বীরকে মারলেন আমির, তারপর?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes