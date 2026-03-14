    Aamir Birthday: জানেন ঠিক কত বড়লোক আমির? রইল সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ির তালিকা

    আমির খানের মোট সম্পত্তি, বিলাসবহুল গাড়ির তালিকা, দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাড়ির তালিকা দেখলে যে কারও চোখ উঠতে পারে কপালে। চলুন অভিনেতার জন্মদিনে তা-ই না হয় দেখে নেওয়া যাক-

    Mar 14, 2026, 14:21:23 IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার ৬১ বছরের জন্মদিন পালন করছেন আমির খান। বরাবরই পাপারাজ্জি থেকে মিডিয়া, দর্শক-ভক্তদের মধ্যে মিস্টার ফারফেকশনিস্টের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। একাধিক হিট ছবি ইপহার দিয়েছেন, বহু বড় বড় ব্র্যান্ডের মুখ তিনি। অ্যাওয়ার্ডে বিশ্বাসী না হলেও, বেশ মোটা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আর বলাই বাহুল্য, বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেতার মোট সম্পত্তি, গাড়ির তালিকা, দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাড়ির তালিকা দেখলে যে কারও চোখ উঠতে পারে কপালে। চলুন অভিনেতার জন্মদিনে তা-ই না হয় দেখে নেওয়া যাক-

    জন্মদিনে জেনে নিন ঠিক কতটা বড়লোক আমির খান। (AFP)
    মুম্বইয়ে সমুদ্রতীরবর্তী ডুপ্লেক্স

    পালি হিলে আমির খানের একটি সি ফেসিং ডুপ্লেক্স আছে। ৫,০০০ বর্গফুটের এই বাড়িতে রয়েছে বসবাসের জায়গা ও অফিস। আরব সাগরের ভিউ বাড়িটিকে স্বপ্নের ঠিকানা বানিয়েছে। খবর অনুযায়ী, এই বাড়ির বাজার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

    বান্দ্রায় ফ্ল্যাট

    আমির খান পালি হিলে আরও কয়েকটি সম্পত্তির মালিক। ২০২৪ সালে তিনি একটি ১,০২৭ বর্গফুটের ফ্ল্যাট কিনেছেন প্রায় ৯.৭৫ কোটি টাকায়। Bella Vista এবং Marina Apartments-এর ২৪টির মধ্যে ১০টি ফ্ল্যাট তাঁর।

    পঞ্চগনির পাহাড়ে ফার্মহাউস

    মহারাষ্ট্রের পাহাড়ি শহর পঞ্চগনিতে আমিরের একটি ফার্মহাউস আছে। ২০১৩ সালে কেনা এই বাড়ির দাম প্রায় ৭ কোটি টাকা। চারপাশ সবুজে ভরা, শান্ত পরিবে— শহরের ভিড় থেকে দূরে কিছু সময় কাটানোর নিখুঁত জায়গা।

    উত্তরপ্রদেশের শাহাবাদের ঐতিহ্যবাহী বাড়ি

    ২০১২ সালে আমির শাহাবাদের হারদই জেলায় তার কাকাদের কাছ উত্তরাধিকার সূত্রে ২২টি বাড়ি পান। পরে এই বাড়িগুলো ভাগ হয়েছে আমির ও তাঁর ভাইবোন— নিকহাত, ফারহাত ও ফয়সলের মধ্যে।

    গাড়ির সংগ্রহ

    আমির খানের গাড়ির সংগ্রহও চোখ ধাঁধানো-

    রোলস-রয়েস ঘোস্ট – ৫.২৫ কোটি থেকে ৭.৯৫ কোটি টাকার মধ্যে।

    মার্সিডিজ-বেঞ্জ S600 গার্ড – ১০.৫০ কোটি টাকা, স্টাইল আর নিরাপত্তা একসঙ্গে।

    বেন্টলি কন্টিনেন্টাল ফ্লাইং স্পার– বিশেষ ‘007’ নম্বর প্লেটসহ, দাম প্রায় ৬.৯৫–৭.৯৫ কোটি টাকা।

    রেঞ্জ রোভার ভোগ– প্রিমিয়াম SUV, প্রায় ২.৩১–৩.৪১ কোটি টাকার মধ্যে।

    কাজের সূত্রে, আমিরকে শেষ দেখা গিয়েছে সিতারে জমিন পর ছবিতে, যা ২০২৫ সালের জুন মসে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি বেশ প্রশংসা পায় সমালোচকদের থেকে। বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৬৬ কোটি টাকা আয় করে। সঙ্গে দেখা গিয়েছে হ্যাপি পাটেল: খতরনাক জাসুসে, যা চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রেক্ষাগৃহে এসেছিল। এরপর তিনি একটি সুপারহিরো সিনেমায় অভিনয় করবেন বলেও খবর। ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুটিং শুরু হতে পারে।

