    পিছিয়ে গেল জুনায়েদের ছবি মুক্তির তারিখ, ধুরন্ধরের ভয়েই কি পিছু হটলেন আমির?

    ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমির খানের ছেলে জুনায়েদ খানের ছবি মেরে রাহো সিনেমা। এই ছবিতে সাঁই পল্লবীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন জুনায়েদ। কিন্তু ২০২৫ সালের মুক্তির কথা থাকলেও ছবি মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দিয়ে করা হয়েছে ২০২৬ সালের গ্রীষ্মকালে।

    Published on: Jan 01, 2026 2:06 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিন্তু ২০২৫ সালের মুক্তির কথা থাকলেও ছবি মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দিয়ে করা হয়েছে ২০২৬ সালের গ্রীষ্মকালে। কিন্তু কেন পিছিয়ে দেওয়া হল ছবি মুক্তির তারিখ?

    পিছিয়ে গেল জুনায়েদ খানের ছবি মুক্তির তারিখ
    পিছিয়ে গেল জুনায়েদ খানের ছবি মুক্তির তারিখ

    মিড ডে - এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসটি প্রত্যেক ছবির জন্যই খুব চাপের একটি মাস হয়ে দাঁড়ায়। সব থেকে বড় কথা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘ধুরন্ধর’ ছবিটি মুক্তি পাওয়ায় বাকি ছবি বক্স অফিসে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। এছাড়া ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছে কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডে অভিনীত ‘তু মেরি মে তেরা মে তেরা তু মেরি’ ছবিটি।

    সবদিক বিচার করে বাণিজ্যিকভাবে নিজের ছেলের ছবিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ডিসেম্বর মাসে ছবি মুক্তি করেননি আমির। জানা গিয়েছে, আগামী জুলাই মাসে মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি কারণ তখন কোনও বড় ছবি আপাতত মুক্তি পাওয়ার কথা নেই।

    প্রসঙ্গত, সুনীল পান্ডে পরিচালিত এই ছবিটি জুনায়েদ খানের বড় পর্দার দ্বিতীয় ছবি হতে চলেছে। অন্যদিকে এই ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন অভিনেত্রী সাই পল্লবী। এই সিনেমাটি থাই ছবি ‘ওয়ান ডে’ সিনেমার রিমেক। তবে নির্মাতারা এখনও ছবির ট্রেলার অথবা টিজার কিছুই প্রকাশ্যে আনেননি।

    মনে করা হচ্ছে যেহেতু ছবিটি ২০২৬ সালের জুলাই মাসে মুক্তি পাবে তাই মার্চ মাস নাগাদ ধীরে ধীরে সিনেমাটির ঝলক প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে প্রযোজনা সংস্থা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, এর আগে ‘লাভিয়াপ্পা’ ছবিতে খুশি কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন জুনায়েদ কিন্তু ছবিটি একেবারে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

    অন্যদিকে সাই পল্লবীকে দেখতে পাওয়া যাবে নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘রামায়ণ’ ছবিতে সীতার চরিত্রে অভিনয় করতে। এই সিনেমাটিও মুক্তি পাবে চলতি বছরেই। সিনেমায় রণবীর কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী।

