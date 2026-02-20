Edit Profile
    সেলিম খানকে দেখতে প্রেমিকাকে নিয়ে হাসপাতালে এলেন আমির, কেমন আছেন প্রবীণ লেখক?

    Published on: Feb 20, 2026 9:09 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রবীণ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান, যিনি অভিনেতা সলমন খানের বাবা, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই অনুরাগীদের এবং চলচ্চিত্র জগতের মানুষেরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। বৃহস্পতিবার, অভিনেতা আমির খান তাঁর প্রেমিকা গৌরি স্প্রাটকে সাথে নিয়ে হাসপাতালে সেলিম খানের খোঁজ নিতে আসেন।

    সেলিম খানকে দেখতে প্রেমিকাকে নিয়ে হাসপাতালে এলেন আমির

    বৃহস্পতিবার, অভিনেতা আমির খান তাঁর প্রেমিকা গৌরি স্প্রাটকে নিয়ে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে সেলিম খানকে দেখতে আসেন। মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণের (minor brain haemorrhage) জেরে তিনি সেখানে ভর্তি আছেন। সেলিম খান ও তাঁর পরিবারের সাথে আমির খানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ৯০ বছর বয়সী এই লেখকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। কিছু সময় সেখানে কাটানোর পর, আমির এবং তাঁর প্রেমিকা গৌরিকে হাসপাতাল থেকে একসঙ্গে বের হতে দেখা যায়।

    বৃহস্পতিবার, অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিও লীলাবতী হাসপাতালে সেলিম খানকে দেখতে গিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে শিল্পাকে হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মা সুনন্দা শেট্টি। এর আগেও, সেলিম খানের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে চলচ্চিত্র জগতের বহু পরিচিত মুখ, যেমন সঞ্জয় দত্ত, জাভেদ আখতার এবং অভিনেত্রী ইউলিয়া ভান্টুর হাসপাতালে এসেছিলেন।

    সেলিম খানের স্বাস্থ্যের সর্বশেষ খবর

    মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর বর্ষীয়ান চিত্রনাট্যকার সেলিম খানকে মঙ্গলবার সকালে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার এক চিকিৎসক জানিয়েছেন যে, এই প্রবীণ লেখকের একটি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি ভেন্টিলেটরে আছেন।

    বুধবার সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময়, লেখককে চিকিৎসা করা ডাক্তার জলিল পার্কার বলেন, 'সেলিম খানের মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছিল। একটি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তা সফল হয়েছে। তিনি সুস্থ ও স্থিতিশীল আছেন, তবে এখনও ভেন্টিলেটরে আছেন। আশা করা যায়, আগামীকাল আমরা তাঁকে ভেন্টিলেটর থেকে সরিয়ে নিতে পারব। সব মিলিয়ে, তিনি বেশ ভালো আছেন। তাঁর বয়স বিবেচনা করলে, সুস্থ হতে একটু বেশি সময় লাগবে।'

    ডাক্তার আরও বলেছেন যে, ‘হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় সেলিম খানের রক্তচাপ উচ্চ ছিল এবং তিনি কিছু ঝাঁকুনি অনুভব করছিলেন। হাসপাতালে তাঁকে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।’

    গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ, ৯০ বছর বয়সী সেলিম খানকে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করান। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সলমন খানও হাসপাতালে ছুটে আসেন। আরবাজ খান, শুরা খান, হেলেন, সালমা খান, আলভিরা অগ্নিহোত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও হাসপাতালে এসেছিলেন। গত বছর ২৪শে নভেম্বর সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন।

