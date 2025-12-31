Edit Profile
    'থ্রি ইডিয়টস'-এর সিক্যুয়েল কি আসবে? 'এটা বোকামি…', যা বললেন মাধবন

    আমির খান, আর. মাধবন এবং শারমন যোশী অভিনীত ছবি, থ্রি ইডিয়টস, ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ব্লকবাস্টার ছিল। রাজকুমার হিরানি পরিচালিত ছবিটি ব্লকবাস্টার ছিল। ভক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই এই ছবির সিক্যুয়েলের আশা করছেন, যেখানে তিন তারকা অভিনেতাই আবার এই ছবিতে অভিনয় করবেন। তবে, তিনজনের মধ্যে দুজনই মুখ খুলেছেন।

    Published on: Dec 31, 2025 10:48 AM IST
    By Sayani Rana
    আমির খান, আর. মাধবন এবং শরমন যোশী অভিনীত ছবি ‘থ্রি ইডিয়টস’ ২০০৯ সালে মুক্তি পায়। আর এই ছবিটি যে ব্লকবাস্টার ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিচালক রাজকুমার হিরানি এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। এই ছবি আজও দর্শকদের মনের মণিকোঠায় স্বযত্নে তোলা আছে। তবে ভক্তরা অনেক দিন ধরে এই ছবির সিক্যুয়েলের জন্য অপেক্ষা করছেন। আসলে দর্শকরা তাঁদের প্রিয় চরিত্রগুলো বর্তমানে কেমন আছে তা জানতে উৎসুক।

    এর মাঝেই শোনা যাচ্ছিল ছবির সিক্যুয়াল আসছে। আর প্রথম ছবির তিন তারকা অভিনেতাই আবার এই ছবিতে অভিনয় করবেন। এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন মাধবন। সুভাষ ঝাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আর মাধবন বলেন, 'থ্রি ইডিয়টস'-এর সিক্যুয়েল দারুণ হবে। কিন্তু এখন আমার, আমির এবং শরমন তিনজনেরই বয়স বেড়ে গিয়েছে। সিক্যুয়েলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের জীবন এখন কেমন? এটা একটা আকর্ষণ হতে পারে, কিন্তু এটা নিখুঁত সিক্যুয়েলের জন্য উপযুক্ত নয়। আমি আবার রাজু হিরানি স্যারের সঙ্গে কাজ করতে চাই, কিন্তু আবার 'থ্রি ইডিয়টস'? আমার মনে হয় এটা বোকামি হবে।'

    এই প্রসঙ্গে আমির খান বলেছিলেন যে, তিনি থ্রি ইডিয়টসের সিক্যুয়েল করতে চান, কিন্তু তিনি আরও বলেন যে এখনও তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘ছবিটি তৈরি করতে আমাদের অনেক মজা হয়েছিল। আমার চরিত্র ‘র‍্যাঞ্চো’, আমার অভিনীত সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র। মানুষ এখনও ‘র‍্যাঞ্চো’ সম্পর্কে কথা বলে। তাই, হ্যাঁ, আমি একটা সিক্যুয়েল করতে চাই, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।’

    প্রসঙ্গত, ‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবিটি তিনটি ছেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ছবিটি ভারতে ২০২.৪৭ কোটি (প্রায় $২.২ বিলিয়ন) এবং বিশ্বব্যাপী ৩.৫ বিলিয়ন (প্রায় $৩.৫ বিলিয়ন) আয় করে। এটা বেশ কয়েক বছর ধরে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল। আমির খান, মাধবন এবং শরমন যোশী অভিনীত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছিলেন কারিনা কাপুর খান, বোমান ইরানি এবং মোনা সিং।

