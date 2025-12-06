Edit Profile
    'আমি বাড়ি এসে কাঁদতাম...', কী কারণে এমন অবস্থা হয়েছিল আমিরের?

    ১৯৮৮ সালে, আমির খান বিনোদন জগতে পা রাখেন। জুহি চাওলার বিপরীতে ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’ দিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। তারপর রাতারাতি আসে জনপ্রিয়তা। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সেরা সুপারস্টার। কিন্তু এই পথ চলা খুব একটা সহজ ছিল না। একটা সময় এমনও গিয়েছে যে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে কাঁদতেন।

    Published on: Dec 06, 2025 10:49 PM IST
    By Sayani Rana
    ১৯৮৮ সালে, আমির খান বিনোদন জগতে পা রাখেন। জুহি চাওলার বিপরীতে 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' দিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। তারপর রাতারাতি আসে জনপ্রিয়তা। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সেরা সুপারস্টার। কিন্তু এই পথ চলা খুব একটা সহজ ছিল না। একটা সময় এমনও গিয়েছে যে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে কাঁদতেন।

    'আমি বাড়ি এসে কাঁদতাম...', কী কারণে এমন অবস্থা হয়েছিল আমিরের?
    'আমি বাড়ি এসে কাঁদতাম...', কী কারণে এমন অবস্থা হয়েছিল আমিরের?

    হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে আমির তাঁর সেই খারাপ সময়ের কথা শেয়ার করেছেন। আমির বলেন, ‘আমার জীবনে একটা সিদ্ধান্ত ছিল, যার কারণে আজ আমি এখানে… তার আগে আমাকে একটু ব্যাক স্টোরি বলতে হবে। আমার প্রথম ছবি কেয়ামত সে কেয়ামত তক মুক্তি পায়। দারুণ ভাবে হিট করেছিল। আমি রাতারাতি স্টার হয়ে যাই। তারপর আমি অনেক ছবির প্রস্তাব পেতে শুরু করি। কিন্তু আমি যেসব পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে চাইতাম, তাঁদের কাছ থেকে আমি কোনও প্রস্তাব পাচ্ছিলাম না।’

    তাঁর কথায়, ‘আমি যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে চাইতাম সেই সব পরিচালকদের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা কেউই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তখন আমার মনে হয়, কেয়ামত সে কেয়ামত তকের মতো সুপারহিট ছবির পরেও, এ-গ্রেড পরিচালকরা আমায় ডাকছেন না। বুঝতে পারি তাঁদের সঙ্গে কাজ করার আগে নিজেকে একজন তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর আমি প্রচুর অফার পাচ্ছিলাম, সেখান থেকেই আমি ৮-৯টা ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হই। এই ভেবে যে বাকি অভিনেতারা ৩০, ৪০, ৫০টি ছবি করছেন। তাই আমার মনে হয় ১০ বছরের কম বয়সী হলে আমার জন্যও এটাই ঠিক। কিন্তু যখন এই ছবির শ্যুটিং শুরু হয়, আমি বুঝতে পারলাম কত বড় ভুল করে ফেলেছি।’

    আমির বলেন, 'আমি একসঙ্গে ২-৩টি, ৮-৯টি ছবি করার জন্য তৈরি নই। এটাই আমার প্রথম উপলব্ধি। দ্বিতীয় উপলব্ধি হল যে আমি বুঝতে পেরেছি যে পরিচালক নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর উপর পুরো ছবি দাঁড়িয়ে। তাই সঠিক পরিচালক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

    তিনি আরও বলেন, ‘এই ছবিগুলিতে কাজ করার প্রথম ৬-৮ মাসে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনটি জিনিস যে কোনও ছবির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ: চিত্রনাট্য, পরিচালক এবং প্রযোজক। এই তিনটি জিনিস ঠিকঠাক না থাকলে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আর কখনও কোনও ছবি করতে পারব না, এবং সত্যি বলতে, কেয়ামত সে কেয়ামত তক-এর পর অভিনেতা হিসেবে আমার কেরিয়ারের প্রথম কয়েক বছরে আমি যে কাজ করছিলাম তাতে আমি খুব অসন্তুষ্ট ছিলাম। খুশি ছিলাম না। তারপর এই ছবিগুলি পর পর মুক্তি পায়। আর পর পর ফ্লপ হতে থাকে। যে ৩-৪টি ছবি ভালো ব্যবসা করেনি, সেগুলি আমাকে এই পরিস্থিতিতে এনেছে। বাকি ৩, ৪, ৫, ৬টি ছবি যেগুলিতে আমি কাজ করছিলাম যেগুলি আসতে চলেছে, আমি জানতাম যে সেগুলি কতটা খারাপ।’

    আমির আরও বলেন, 'আমার মনে হচ্ছিল আমি ডুবে যাচ্ছি, কারণ আমার কেরিয়ার এভাবেই ডুবে যাচ্ছে। আর আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, কারণ আমি এতটাই অসন্তুষ্ট ছিলাম যে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কাঁদতাম। আমি যে কাজ করছিলাম তাতে আমি খুব অসন্তুষ্ট ছিলাম। তাই আমি শপথ করেছিলাম, 'আমি আর কখনও আমার কাজের সঙ্গে আপস করব না। যদি না পরিচালক এমন একজন হন যাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি, স্ক্রিপ্টে এমন কিছু না থাকে যা আমি সত্যিই ভালোবেসে ফেলি, প্রযোজক এমন একজন যে সত্যিই ছবিটা ভালোভাবে প্রযোজনা করেছেন, ভালোভাবে মুক্তি দিয়েছেন। যতক্ষণ না এই তিনটি জিনিস ঠিকঠাক হয়, আমি আর কোনও ছবিতে কাজ করব না, এমনকী যদি এর জন্য আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়, তাও করব না।' যা দেখে মনে হচ্ছিল এটা শেষ হয়ে আসছে কারণ আমার ছবিগুলো ভালো ব্যবসা করছিল না। আমার মনে হচ্ছিল আমি চোরাবালিতে আটকে আছি। আমি এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু যত বেশি লড়াই করব, তত বেশি ডুবে যাব।'

    সেই সময় তাঁর মহেশ ভাটের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। অভিনেতা খুব খুশি হয়েছিলেন কারণ পরিচালক তখন যথেষ্ঠ ভালো ভালো কাজ করছিলেন। পর পর হিট ছবি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু যখন আমিরকে তিনি চিত্রনাট্য শোনান তখন তাঁর তা পছন্দ হয়নি। তিনি হতাশ হয়েছিলেন। তিনি এটি নিয়ে ভাবার জন্য সময় নিয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা তাঁর জীবনের একটি মোড়। এক রাত না ঘুমিয়ে আমির তাঁর মনের সঙ্গে আপস না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরের দিন সম্মানের সঙ্গে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

    আমির এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ভাট সাহেব বললেন, 'না, না, না, শান্ত হও, এই সব নিয়ে চিন্তা করো না। তুমি কেন এটা করতে চাও না? কেন তোমার এটা পছন্দ হয়নি?' তারপর তিনি ছবিটি নিয়ে আলোচনা করেন। সেই ছবিটি শেষ পর্যন্ত আর কখনও সফল হয়নি। কিন্তু যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল যখন আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, যখন আমি আমার সর্বনাশের মুখে ছিলাম, যখন আমি ভাবতাম আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে এবং কিছুই আমাকে বাঁচাতে পারবে না, এমনকী সেই সময়েও, আমার এমন কিছুকে না বলার দৃঢ় প্রত্যয় এবং সাহস ছিল যা আমি বিশ্বাস করি না। সেই শক্তিই আমাকে পরবর্তীকালে আমার কেরিয়ারের সমস্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি দিয়েছিল।'

