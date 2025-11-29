Edit Profile
    'আমি সমস্ত নিয়ম ভেঙেছি…', নিজের তারকা খ্যাতি প্রসঙ্গে যা বললেন আমির

    অভিনেতা-প্রযোজক আমির খানকে বলিউডের পারফেকশনিস্ট বলা হয়। আমির খান বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে আসছেন। তবে, অভিনেতা বলেন যে তিনি কীভাবে তারকা হয়ে উঠলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি কীভাবে ব্যক্তিত্ব অনুসারে ছবির বেছে নেন তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

    Published on: Nov 29, 2025 1:57 PM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা-প্রযোজক আমির খানকে বলিউডের পারফেকশনিস্ট বলা হয়। আমির খান বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে আসছেন। তবে, অভিনেতা বলেন যে তিনি কীভাবে তারকা হয়ে উঠলেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি কীভাবে ব্যক্তিত্ব অনুসারে ছবির বেছে নেন তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

    পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, ‘আমি জানি না আমি কীভাবে তারকা হয়ে উঠলাম। যুক্তি অনুসারে, আমার এমন হওয়ার কথা ছিল না। আমি সমস্ত নিয়ম ভেঙেছি এবং সব কিছু বাস্তবায়ন করেছি, তাই এত সম্মান এবং সাফল্য পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আমি যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তা সাফল্যের দিকে পরিচালিত করত না।’

    আমির আরও বলেন, ‘আমি যে ছবিগুলো বেছে নিই সেগুলোর ক্ষেত্রেও আমি জানি না, সেটা চলবে কিনা। ‘সরফরোস’ এবং ‘লগন’-এর মতো ছবি যখন আমরা মুক্তি দিয়েছিলাম, তখন আমাদের কোনও ধারণা ছিল না যে দর্শকরা এইসব ছবি আদৌও পছন্দ করবে কি না। তারপর লাগান', তারপর 'দিল চাহতা হ্যায়, যা তার সময়ের থেকে বেশ আলাদা ছিল এবং এখন 'সিতারে জমিন পর'। আমি যে ছবিগুলো বেছে নিয়েছি সেগুলো সফল হবেই। আমি একই জিনিস বারবার করতে পারি না। আমি কেবল আমার ব্যক্তিত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট বেছে নিই। আমি কেবল সেই ছবিগুলোই বেছে নিই যা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে উত্তেজিত করে।'

    কাজের সূত্রে, আমিরকে শেষ দেখা গিয়েছিল ‘সিতারে জমিন পর’ ছবিতে। এটা ২০০৭ সালের ‘তারে জমিন পর’ ছবির সিক্যুয়েল। আমিরও সঙ্গে জেনেলিয়া ডি'সুজাও এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি খুবই ইতিবাচক সাড়া পায় দর্শকদের কাছ থেকে।

