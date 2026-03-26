‘আমি এখনও ছবিটি দেখিনি…’, না দেখেও ‘ধুরন্ধর ২’কে প্রশংসায় ভরালেন আমির

‘আমি এখনও ছবিটি দেখিনি…’, না দেখেও ‘ধুরন্ধর ২’কে প্রশংসায় ভরালেন আমির
আন্তর্জাতিক দিল্লি চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFD) 2026-এর দ্বিতীয় দিনে আমির খান 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' নিয়ে কথা বলেন।
‘ধুরন্ধর ২’ বক্স-অফিসের রেকর্ড ভাঙা অব্যাহত রেখেছে। ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই এই স্পাই থ্রিলারটি দুর্দান্ত ব্যবসা করছে এবং এটি এখন বিশ্বব্যাপী ১০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। আলিয়া ভাট থেকে কঙ্গনা রানাওয়াত, আলু অর্জুন থেকে রজনীকান্ত পর্যন্ত বেশ কয়েকজন তারকা ছবিটি দেখেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এর প্রশংসা করেছেন। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন আমির খান।
আমির খান এখন জানিয়েছেন যে, যদিও তিনি এখনও ছবিটি দেখেননি, তিনি রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটির জন্য কেবল 'প্রশংসা'ই শুনছেন। দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফডি) ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমির বলেন, ‘আমি এখনও ছবিটি দেখিনি। কিন্তু আমি ছবিটির কেবল প্রশংসাই শুনছি। ’ধুরন্ধর ১' এবং এখন ‘ধুরন্ধর ২’। দুটো ছবিই অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে এবং টিমের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।'
এদিকে, আমিরও উৎসবে তাঁর নিজের ছবি ‘সিতারে জমিন পর’ প্রদর্শিত হওয়া নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘এটা সত্যিই আনন্দের যে আমাদের ছবি ‘সিতারে জমিন পর’ দিল্লি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। আর আমার মনে হয়, এটা উৎসবের প্রথম বছর? হ্যাঁ, প্রথমবার। আর আমি সত্যিই খুব খুশি যে আমাদের ছবিটি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। এটি প্রসন্ন পরিচালিত একটি ছবি এবং আমরা দুজনেই ছবিটি ও এর বক্তব্য নিয়ে খুব খুশি ও গর্বিত। আর এটি আমাদের এখানকার দর্শকদের সঙ্গে কথা বলার একটি সুযোগ করে দেয়, যাদের বেশিরভাগই আমার মতে নতুন প্রজন্মের ছবি।’
ধুরন্ধর ২ সম্পর্কে
‘ধুরন্ধর ২’ হল ২০২৫ সালের হিট ছবি ধুরন্ধরের সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে হামজা একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানের লিহারিতে একটি বালোচ গ্যাংয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সিক্যুয়েলটিতে জাসকিরাত কীভাবে তার পরিস্থিতির কারণে হামজায় রূপান্তরিত হয়, তার পেছনের গল্পটি তুলে ধরা হয়েছে। রণবীর, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল , আর মাধবন, রাকেশ বেদি , দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্যরা ছবিটিতে তাদের নিজ নিজ চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করেছেন। প্রথম ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি রুপি আয় করেছিল এবং ডিসেম্বরে মুক্তির তিন মাস পরেও এটি এখনও প্রেক্ষাগৃহে চলছে। আশা করা হচ্ছে, সিক্যুয়েলটি আরও ভালো করবে।
দিল্লি ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডিটিটিডিসি) এবং দিল্লি সরকারের যৌথ উদ্যোগে, এবং কেপিএমজি-কে নলেজ পার্টনার হিসেবে নিয়ে, আন্তর্জাতিক দিল্লি চলচ্চিত্র উৎসব হলো একএক্টিস সরকার-পরিচালিত শহরব্যাপী উৎসব যা ২৫ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত নয়াদিল্লির বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।