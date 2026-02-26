Edit Profile
    ‘আমরা সকলেই প্রার্থনা করছি…’, কেমন আছেন সেলিম খান? জানালেন আমির

    অভিনেতা আমির খান জানিয়েছেন যে তিনি হাসপাতালে সেলিম খানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি আপডেট দিয়েছেন। তিনি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা করছেন। 

    Published on: Feb 26, 2026 12:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রবীণ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ হওয়ার পর মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছিল। সঞ্জয় দত্ত ও আমির খান সহ বেশ কয়েকজন অভিনেতা হাসপাতালে চিত্রনাট্যকারকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখা করতে গিয়েছিলেন শাহরুখ খানও। এবার সেলিম খানের স্বাস্থ্যের আপডেট শেয়ার করলেন আমির।

    কেমন আছেন সেলিম খান? জানালেন আমির
    কেমন আছেন সেলিম খান? জানালেন আমির

    সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়, আমির জানান তিনি হাসপাতালে গেলেও সেলিম খানের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারেননি, তবে পরিবারের সাথে বসেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি সেলিম সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমরা সবাই প্রার্থনা করছি যেন তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, কারণ তিনি আইসিইউতে আছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে পারিনি, তবে পরিবারের সাথে বসেছিলাম।'

    সুপারস্টার আরও বলেন, ‘আলভিরা জি আমাকে যা বলছেন, তাতে প্রতিদিন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আমরা সবাই প্রার্থনা করছি যেন তিনি দ্রুত বাড়ি ফিরে আসেন এবং তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।’

    সেলিম খান কেন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন?

    হাসপাতালের প্রকাশিত এক বিবৃতি অনুসারে, সেলিম খানকে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক জরুরি বিভাগে নিয়ে এসেছিলেন এবং পালমোনোলজিস্ট ডঃ জলিল ডি পার্কারের তত্ত্বাবধানে সকাল ৮:৩০ মিনিটে ভর্তি করা হয়েছিল। সলমান খান এবং তাঁর পরিবার সেলিম খানের অবস্থা সম্পর্কে নীরব রয়েছেন।

    গত সপ্তাহে, লেখককে চিকিৎসক ডঃ জলিল পার্কার জানান যে সেলিম সামান্য রক্তক্ষরণের শিকার হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘মস্তিষ্কে সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছিল। একটি ছোট্ট অপারেশনের মাধ্যমে সেটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে। তিনি ভালো আছেন এবং স্থিতিশীল আছেন, তবে এখনও ভেন্টিলেটরে আছেন। আশা করি, আগামীকাল আমরা তাঁকে ভেন্টিলেটর থেকে সরিয়ে নিতে পারব। সব মিলিয়ে, তিনি বেশ ভালো আছেন। তাঁর বয়স বিবেচনা করে, পুনরুদ্ধারের সময় দীর্ঘ হবে।’

    প্রসঙ্গত, শাহরুখ খান ও রণবীর সিং থেকে জাভেদ আখতার পর্যন্ত সেলিম খানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। ভক্তরা এখন তাঁর দ্রুত আরোগ্য এবং বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।

    সেলিম খান সম্পর্কে:

    প্রবীণ চিত্রনাট্যকার অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন কিন্তু লেখার দিকে যাওয়ার পরে তিনি বড় সাফল্য পান। সেলিম জাভেদ আখতারের সাথে মিলে 'দিওয়ার', 'ডন' এবং 'শোলে'-এর মতো ব্লকবাস্টার লিখে খ্যাতি অর্জন করেন, যা ১৯৭০ এবং ৮০-এর দশকে বলিউডের গল্প বলার ধরণকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল। তারা আলাদা হওয়ার পরেও, সেলিম 'আঙ্গারায়ে', 'নাম' এবং 'কাবজা'-এর মতো হিট ছবি লিখেছেন।

