Aamir Khan: '৬০-এ এসে ফের প্রেমে পড়ব ভাবিনি', দু-বার ডিভোর্সি আমির ‘সৌভাগ্য়বান’ জীবনে রিনা-কিরণ-গৌরীর সঙ্গ পেয়ে

Aamir Khan: '৬০-এ এসে ফের প্রেমে পড়ব ভাবিনি', দু-বার ডিভোর্সি আমির ‘সৌভাগ্য়বান’ জীবনে রিনা-কিরণ-গৌরীর সঙ্গ পেয়ে
প্রেমের মামলায় আমির বরাবরই সৌভাগ্যবান। দুই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সমীকরণ দেখলে অবাক হতে হয়। অভিনেতার কথায়, বিয়ে ভাঙলেও তাঁরা একই পরিবারের অংশ।
বলিউড অভিনেতা আমির খান ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের ডিভোর্সের ঘোষণা চমকে দিয়েছিল গোটা দেশকে। এরপর হাঁটুর বয়সী নায়িকা ফাতিমা সানা শেখের সঙ্গে আমিরের প্রেমচর্চা আগুন গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সেই জল্পনার রেশ কাটতেই ফের আমিরি ধামাকা। অভিনেতা সামনে আনেন নিজের প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটকে। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কে রয়েছেন আমির-গৌরী। হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিট ২০২৫-এ উপস্থিত হয়ে অভিনেতা তাঁর প্রেম জীবন সম্পর্কে খোলামেলা কথা বললেন।
আমির খানের সঙ্গে তাঁর দুই প্রাক্তন স্ত্রীর বন্ডিংও চোখে পড়ার মতো। শুধু গৌরী নয়, তাঁর দুই প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাও এবং রীনা দত্তকে নিয়েও অকপট আমির। হিন্দুস্তান টাইমসের বিনোদন এবং লাইফস্টাইলের চিফ ম্যানেজিং এডিটর সোনাল কালরার সাথে কথোপকথনে এদিন ধরা দেন আমির। আলাপচারিতায় আমির তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেন এবং বলেন, ‘এটা প্রমাণ করে যে আমরা ভালো মানুষ। রিনা একজন অসাধারণ মানুষ। আমরা স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম, তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা মানুষ হিসাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি তাঁর সাথে বড় হয়েছি; তিনি একজন চমৎকার মানুষ। আমরা যখন আলাদা হয়ে গেলাম, তখন আমরা মানুষ হিসেবে আলাদা হইনি। কিরণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তিনি একজন আশ্চর্যজনক ব্যক্তি, এবং আমরা স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে আমরা পরিবার। রিনা, তাঁর বাবা-মা, কিরণ এবং তাঁর বাবা-মা এবং আমার বাবা-মা, আমরা সবাই আসলে একটি পরিবার।’
আবার প্রেম খুঁজে পাওয়ার পরে আমির এই বছরের শুরুতে তাঁর ৬০তম জন্মদিনে বান্ধবী গৌরীর সঙ্গে মিডিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আবার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বেন বলে ভেবেছিলেন কিনা এই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তখন আমির বলেন, ‘না, আমি ভাবিনি। আমি এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম যেখানে আমি ভেবেছিলাম যে আমি সম্ভবত এমন কাউকে খুঁজে পাব না যে আমার সঙ্গী হতে পারে। আমি এটা আশা করিনি। গৌরী আমার জীবনে স্থিরতা নিয়ে এসেছে। তিনি সত্যিই একজন আশ্চর্যজনক ব্যক্তি, এবং আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পেরে খুব ভাগ্যবান। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমার বিয়ে না টিকলেও আমার জীবনে আমি রীনা, কিরণ এবং এখন গৌরীর সাথে দেখা করতে পেরেছি, আমি খুব খুশি। ব্যক্তি হিসাবে আমার জন্য খুব বড় অবদান রেখেছে তাঁরা এবং আমি তাদের বিভিন্ন উপায়ে দেখি’।
অনেকেই হয়ত জানেন না, ভালোবেসে ১৯ বছরের রিনাকে বিয়ে করেছিলেন বছর ২১-এর ঝকঝকে যুবক আমির। তাঁদের প্রেম কাহিনি কোনও ফিল্মের গল্পের চেয়ে কম রোমাঞ্চক নয়। পাশের বাড়ির মেয়ে রিনার সৌন্দর্যে ছেলেবেলা থেকেই বুঁদ ছিলেন আমির। ঠায় জানলার ধারে ওত পেতে বসে থাকতেন রিনার এক ঝলক পাওয়ার জন্য।
১৯৮৬ সালে বিয়ে হয়েছিল রিনা-আমিরের। ২০০২ সালে ১৬ বছর দীর্ঘ দাম্পত্যে ইতি টানেন দুজনে। তাঁদের দুই সন্তান ইরা খান ও জুনেইদ খান।
পরবর্তীতে পরিচালক কিরণ রাও-কে বিয়ে করেন আমির, তবে ২০২১ সালে সকলকে অবাক করে ডিভোর্সের কথা জানা তাঁরা, যদিও ছেলে আজাদের জন্য হামেশাই একসঙ্গে দেখা যায় দুজনকে। আজও তাঁরা পরস্পরের সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুপারস্টার সম্প্রতি তাঁর বান্ধবী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন সকলের। খুল্লমখুল্লা জানিয়েছেন প্রেমের কথা। আমিরের তৃতীয় বিয়ে কি তবে সময়ের অপেক্ষা? উত্তর মিলবে শীঘ্রই।