    অতিসংকটজনক ধর্মেন্দ্র, হাসপাতালে 'বিষণ্ণ' আমির-গৌরী, হিম্যানের পাশে গোটা পরিবার

    ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর পাশে গোটা পরিবার। অভিনেতাকে দেখতে হাসপাতালে আমির খান। সঙ্গী প্রেমিকা গৌরী।

    Published on: Nov 11, 2025 11:46 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোমবার সন্ধ্যে থেকে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চলেছে নানান জল্পনা। অভিনেতার মৃত্যুর ভুয়ো খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল মিডিয়ায়। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলিউডের হি-ম্যান। সোমেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যান সলমন-শাহরুখরা।

    Aamir Khan and Gauri Spratt were spotted visiting Dharmendra at the hospital.
    Aamir Khan and Gauri Spratt were spotted visiting Dharmendra at the hospital.

    মঙ্গলবার রাতে বর্ষীয়ান অভিনেতাকে দেখতে ছুটলেন আমির খান। সঙ্গী নায়কের বান্ধবী গৌরী স্প্রাট। পাপারাৎজিদের শেয়ার করা ভিডিওতে, আমিরকে একটি সাধারণ সাদা খাদির কুর্তা পরে থাকতে দেখা গেছে। নীল রঙা সুতির কুর্তায় গৌরী। এদিন দুজনকেই বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। মিডিয়ার সঙ্গে কোনওরকম সৌজন্য বিনিময় করেননি তাঁরা।

    হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার সময় আমিরকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। গাড়িতে তার পাশে বসা বান্ধবী গৌরী ক্যামেরার ফ্ল্যাশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন।

    মঙ্গলবার ধর্মেন্দ্রর পরিবার সারাদিন হাসপাতালে তাঁর পাশে ছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, এশা দেওল, ভাগ্নে অভয় দেওল এবং স্ত্রী হেমা মালিনীকে হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায়। এশার প্রাক্তন স্বামী ভরত তাখতানিকেও তাঁর প্রাক্তন শ্বশুর ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে দেখা গিয়েছিলেন। সানির ছেলে রাজবীর ও করণ দেওলও দাদুর সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। পাপারাৎজিদের কাছ থেকে চোখ ঢেকে হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় ববিকে চাপে দেখাচ্ছিল। ধর্মেন্দ্রর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছে গোটা দেশ।

    মঙ্গলবার সকালে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ধর্মেন্দ্র হাসপাতালে মারা গেছেন। যাইহোক, তার পরিবার শীঘ্রই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গুজব উড়িয়ে জানান অভিনেতা বেঁচে রয়েছেন, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন।

