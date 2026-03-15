    ৬১-এ আমির, জন্মদিনে প্রেমিকা আর প্রাক্তন বউয়ের হাতে খেলেন কেক, হাজির ইরফান পাঠান

    শনিবার ছিল ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’-এর ৬১তম জন্মদিন, আর এই বিশেষ দিনটি তিনি উদযাপন করছেন একেবারেই কাছের মানুষদের সঙ্গে।

    Mar 15, 2026, 09:40:34 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খান শনিবার ৬১ বছরে পা দিয়েছেন। ঘরোয়াভাবেই নিজের জন্মদিন কাটালেন বলিউড সুপারস্টার। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক জল্পনা চললেও, জন্মদিনের সকালে ধরা পড়ল এক অন্য ছবি। কোনও বিশাল পার্টি নয়, বরং প্রিয়জনদের সঙ্গেই কেক কাটলেন অভিনেতা।

    জন্মদিনের আসরে গৌরী স্প্র্যাট:

    আমির গত বছর জন্মদিনে আলাপ করিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে। দেখতে দেখতে এক বছর পার। জন্মদিনে হুল্লোড়ে দেখা মিলল তাঁর প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাট-এর। একফ্রেমে ধরা দিলেন আমিরের প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে।

    বিশেষ মুহূর্ত: আমিরের জীবনের এই বিশেষ দিনে তাঁর পাশেই ছিলেন গৌরী। তাঁদের রসায়ন দেখে নেটিজেনদের ধারণা, আমির এখন নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বেশ স্থিতিশীল ও খুশি।

    পরিবার ও সন্তান: কেবল প্রেমিকা নন, বাবার জন্মদিনে হাজির ছিলেন তাঁর সন্তানরাও। আজাদ, জুনায়েদ এবং ইরা খান— সবাই মিলে দিনটিকে আমিরের জন্য স্মরণীয় করে তোলেন। আব্বাকে কেক মাখালেন ইরা।

    আমিরের জন্মদিনের পার্টিতে হাজির ছিলেন ইরফান পাঠান। সেলিব্রেশনের মুহূর্ত উঠে এসেছে তাঁর ইনস্টাগ্রামে।

    পরবর্তীতে, আমিরের এই ঘরোয়া জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুষ্ঠানস্থল থেকে বিদায় নেওয়ার বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসে। কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, আমিরের প্রাক্তন স্ত্রী তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা কিরণ রাও, আমির ও গৌরীর সঙ্গেই একই গাড়িতে উঠছেন। ফুটেজ থেকে আরও জানা যায় যে, এই ঘরোয়া উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন আমিরের প্রথম স্ত্রী রিনা দত্ত-ও, যাকে ছেলে জুনায়েদের সঙ্গে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে দেখা যায়।

    এদিকে, আমিরের সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমিরের প্রোডাকশন হাউস থেকে শেয়ার করা একটি বার্থডে ভিডিও নিজের অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে কিরণ লিখেছেন, “আমার চিরকালের ‘সিকান্দার’-কে জানাই শুভ জন্মদিন।”

    অন্যদিকে, ‘ফনা’, ‘ইশক’ এবং ‘সালাম ভেঙ্কি’-র মতো ছবিতে আমিরের সঙ্গে কাজ করা কাজল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে অভিনেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন আমির খান, দিনটি খুব ভালো কাটুক।'

    ২০২২ সালে ‘লাল সিং চড্ডা’ বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর আমির খান কিছুটা বিরতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালে ‘সিতারে জমিন পর’ ছবির মাধ্যমে তিনি আবার প্রমাণ করেছেন কেন তাঁকে ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ বলা হয়। ২০২৬ সালে কেবল অভিনেতা হিসেবে নয়, প্রযোজক হিসেবেও তিনি বলিউডে একের পর এক বড় ধাক্কা দিতে প্রস্তুত।

    অভিনয়ে ফেরা ও বিশেষ উপস্থিতি:

    সিতারে জমিন পর: আর. এস. প্রসন্ন পরিচালিত এই ছবিটি ২০০৭-এর কালজয়ী ‘তারে জমিন পর’-এর আদলে তৈরি হলেও এর গল্প ছিল একদম নতুন। গত বছর মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়োনোর পাশাপাশি দর্শকদেরও মুগ্ধ করেছে।

    সাউথ কানেকশন: আমিরের ভক্তদের জন্য বড় সারপ্রাইজ ছিল লোকেশ কানাগারাজ পরিচালিত ‘কুলি’ ছবিতে তাঁর বিশেষ উপস্থিতি। রজনীকান্ত, নাগার্জুনা এবং শ্রুতি হাসানের মতো তারকাদের সঙ্গে আমিরের সেই ক্যামিও ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘টক অফ দ্য টাউন’।

    প্রযোজক আমিরের ২০২৬-এর বাজি:

    আমির খান প্রোডাকশনস বর্তমানে বেশ কয়েকটি বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে: লাহোর ১৯৪৭: সানি দেওল এবং প্রীতি জিন্টা অভিনীত এই পিরিয়ড ড্রামাটি পরিচালনা করছেন রাজকুমার সন্তোষী। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিটি ২০২৬-এর স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে (১৩ আগস্ট) মুক্তি পাওয়ার কথা।

    হ্যাপি প্যাটেল: খতরনাক জাসুস: চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে বীর দাস পরিচালিত এই স্পাই-কমেডি। ছবিটিতে আমির খান এবং ইমরান খানকে বিশেষ অতিথি চরিত্রে দেখা গিয়েছে। যদিও বক্স অফিসে এটি প্রায় ৬.২১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

    ‘এক দিন’: সবথেকে বড় খবর হলো, আমির তাঁর ছেলে জুনায়েদ খান এবং দক্ষিণী সেনসেশন সাই পল্লবী-কে নিয়ে তৈরি করছেন রোম্যান্টিক ড্রামা ‘এক দিন’। ছবিটি আগামী ১ মে ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা।

