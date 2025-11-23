Edit Profile
    Aamir-Reena: গৌরীর সঙ্গে ৩য় বিয়ের চর্চা! প্রথম বউয়ের প্রতিও টান অটুট, রিনাকে সারপ্রাইজ আমিরের

    জীবনপথে এগিয়ে গিয়েছেন। বিচ্ছেদ হয়েছে দু-দশক আগে। তবুও জীবনের প্রথম ভালোবাসার বিশেষ দিনগুলোতে পাশে থাকতে ভোলেন না আমির। 

    Published on: Nov 23, 2025 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিয়ে ভাঙে কিন্তু প্রেম কি ফুরিয়ে যায়? সেই প্রশ্ন ফের উস্কে দিল আমির খান ও তাঁর প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সাম্প্রতিক মোলাকাতের ছবি। দাম্পত্য না টিকলেও দুই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গেই আমিরের সম্পর্ক আজও অটুট।

    বলিউড সুপারস্টার আমির খানের সঙ্গে তাঁর দুই প্রাক্তন স্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক হামেশাই নজর কাড়ে। দুই এক্স ওয়াইফ এবং বর্তমান প্রেমিকাকে একসঙ্গে নিয়ে আড্ডা দেন বলিউডের মিস্টার পারফেকশানিস্ট। সম্প্রতি তিনি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী রিনা দত্তকে একটি মিষ্টি চমক দিয়েছেন। রিনা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমিরের তার শিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শনের ছবি শেয়ার করেছিলেন এবং আমিরকে তাঁর সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

    শুক্রবার রিনা তাঁর আর্ট এক্সিবিশনের কিছু ঝলক তুলে ধরেছেন। সেখানে আমিরের সাথে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন ইরা-জুনাইদের মা। ছবিতে, আমিরকে শিল্পকর্মটি অন্বেষণ করতে এবং অতিথিদের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গেছে। অভিনেতাকে কালো নেহেরু জ্যাকেটের সাথে জুটি বেঁধে সবুজ কুর্তা পড়েছিলেন। প্রিন্টেট শাড়িতে স্মার্ট লুকে রিনা। ছবিগুলি শেয়ার করে রিনা লিখেছেন, ‘যখন আপনার প্রাক্তন আপনাকে অবাক করে দেয়, আপনার প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে… আমির আপনাকে অবিচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ'।নেহরু সেন্টার আর্ট গ্যালারিতে রবিবার অর্থাৎ ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত চলবে রিনা

    অনেকেই হয়ত জানেন না, ভালোবেসে ১৯ বছরের রিনাকে বিয়ে করেছিলেন বছর ২১-এর ঝকঝকে যুবক আমির। তাঁদের প্রেম কাহিনি কোনও ফিল্মের গল্পের চেয়ে কম রোমাঞ্চক নয়। পাশের বাড়ির মেয়ে রিনার সৌন্দর্যে ছেলেবেলা থেকেই বুঁদ ছিলেন আমির। ঠায় জানলার ধারে ওত পেতে বসে থাকতেন রিনার এক ঝলক পাওয়ার জন্য।

    সাহস করে মনের কথা বলেও ছিলেন। কিন্তু সটান ‘না’ বলে দেন রিনা। বার কয়েক প্রোপোজ করার পরেও রিনা তরফে নেতিবাচক জবাবই এসেছিল। রক্ত দিয়ে প্রেমপত্র লেখার পাগলামিও করেছিলেন আমির, আরও রেগে যান রিনা। কিন্তু মন গলতে বেশি সময় লাগেনি। আমিরকে ভালোবাসার কথা শেষমেশ স্বীকার করে নেন রিনা। দেরি করেননি আমির। নিকাহ সেরে ফেলেছিলেন ফিল্মি কেরিয়ারের একদম গোড়ায়। তখনও মুক্তি পায়নি কয়ামত সে কয়ামত তক। ১৯৮৬ সালে বিয়ে হয়েছিল রিনা-আমিরের। ২০০২ সালে ১৬ বছর দীর্ঘ দাম্পত্যে ইতি টানেন দুজনে। তাঁদের দুই সন্তান ইরা খান ও জুনেইদ খান।

    পরবর্তীতে পরিচালক কিরণ রাও-কে বিয়ে করেন আমির, তবে ২০২১ সালে সকলকে অবাক করে ডিভোর্সের কথা জানা তাঁরা, যদিও ছেলে আজাদের জন্য হামেশাই একসঙ্গে দেখা যায় দুজনকে। আজও তাঁরা পরস্পরের সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুপারস্টার সম্প্রতি তাঁর বান্ধবী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন সকলের। খুল্লমখুল্লা জানিয়েছেন প্রেমের কথা। আমিরের তৃতীয় বিয়ে কি তবে সময়ের অপেক্ষা? উত্তর মিলবে শীঘ্রই।

