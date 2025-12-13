'শাহরুখের স্টারডামকে….', জিরোর ভরাডুবি প্রসঙ্গে যা বললেন ছবির পরিচালক আনন্দ এল রাই
২০১৮ সালে মুক্তি পায় শাহরুখ খানের ছবি ‘জিরো’। আনন্দ এল রাই পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ খানের পাশাপাশি ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা শর্মাও অভিনয় করেছিলেন। তবে ছবিটি বক্সঅফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। বহু বছর পর, আনন্দ ছবিটির ব্যর্থতা এবং শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলেছেন।
২০১৮ সালে মুক্তি পায় শাহরুখ খানের ছবি ‘জিরো’। আনন্দ এল রাই পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ খানের পাশাপাশি ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা শর্মাও অভিনয় করেছিলেন। তবে ছবিটি বক্সঅফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। বহু বছর পর, আনন্দ ছবিটির ব্যর্থতা এবং শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলেছেন।
গালাটা প্লাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনন্দ জানান যে জিরোতে শাহরুখ খানের স্টারডামকে তুলে ধরতে পারেননি তিনি, আর সেটাই তাঁর ভুল ছিল। তিনি বলেন, ‘জিরোর সমস্যা ছিল যে সেই ব্যক্তি... সেই সুপারস্টার আমার কাছে এত ভালোবাসা নিয়ে এসেছিলেন, এবং আমি কখনও বুঝতে পারিনি যে, একজন অভিনেতা এবং পরিচালক একটা গল্প তৈরি করতে পারেন না। একজন সুপারস্টার এর সঙ্গে জুড়ে থাকে, তাঁর একটা ইমেজ। তাঁর একটা ইমেজও আছে যা আমাকে বুঝতে হয়েছিল এবং ছবিতে তাঁকে কাস্ট করার সময় বিবেচনা করতে হয়েছিল।’
আনন্দ আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় যে আমি আমার চরিত্রগুলোর মধ্যে তাঁদের স্টারডামকে ধরতে পারিনি। আসলে বেশির ভাগ দর্শকরা তাঁদের তারকার মতো করেই দেখতে চায়, কিন্তু তারকাদেরও সেখানে একটা ভূমিকা থাকা উচিত, যা আমি করতে পারিনি।’
তবে, আনন্দ বলেন যে, শাহরুখ খানের সঙ্গে শ্যুটিংয়ের পুরো প্রক্রিয়াটা তাঁর এবং শাহরুখ উভয়ের জন্যই একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর কথায়, 'আমি এই যাত্রাটা অত্যন্ত উপভোগ করেছি, এবং শাহরুখ আরও বেশি উপভোগ করেছেন। তবে, আমাদের মধ্যে একজনের থেমে বলা উচিত ছিল, ‘হ্যালো, এটা কেবল একজন অভিনেতা-পরিচালকের ছবি নয়, এটা একজন তারকার ছবি।’
News/Entertainment/'শাহরুখের স্টারডামকে….', জিরোর ভরাডুবি প্রসঙ্গে যা বললেন ছবির পরিচালক আনন্দ এল রাই