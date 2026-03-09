Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রামায়ণের সেট থেকে ফের ফাঁস রণবীর-সাই পল্লবীর লুক? সত্যিটা জানালেন পর্দার রাম আশীষ

    রামায়ণ ছবিতে রাম-সীতার লুকে রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীর বেশ কিছু ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। ছবিগুলিতে প্রথমবারের মতো অভিনেতাদের সম্পূর্ণ রাজকীয় পোশাকে দেখা গিয়েছে। তবে অনেকেই ভাবছেন যে ছবিগুলি আসল কিনা। এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেতা আশীষ শর্মা।

    Updated on: Mar 09, 2026 5:13 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রামায়ণ ছবিতে রাম-সীতার লুকে রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবীর বেশ কিছু ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। ছবিগুলিতে প্রথমবারের মতো অভিনেতাদের সম্পূর্ণ রাজকীয় পোশাকে দেখা গিয়েছে। তবে অনেকেই ভাবছেন যে ছবিগুলি আসল কিনা। এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেতা আশীষ শর্মা। তিনি ‘সিয়া কে রাম’ হিন্দি ধারাবাহিকে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি জানান যে এই ছবিগুলি ভুয়ো।

    রামায়ণের সেট থেকে ফের ফাঁস রণবীর-সাই পল্লবীর লুক? সত্যিটা জানালেন পর্দার রাম আশীষ
    রামায়ণের সেট থেকে ফের ফাঁস রণবীর-সাই পল্লবীর লুক? সত্যিটা জানালেন পর্দার রাম আশীষ

    আরও পড়ুন: বিক্রমের প্রযোজনায় অভিনয় করবেন সৃজিত? ‘তারকাটা'-এ আর কে কে থাকছেন?

    শনিবার অনেক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে রাম ও সীতার সাজে রণবীর ও পল্লবীর ছবিটি শেয়ার করা হয়েছে । ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রণবীর মুকুট ও গয়না পরে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর পল্লবীও রাজকীয় পোশাক ও গয়না পরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছে, ‘রামায়ণের সেট থেকে রণবীর ও সাই পল্লবীর ছবি ফাঁস’। আরও অনেকে দাবি করেছেন যে ছবিগুলি ছবির রাম-সীতার বিয়ের দৃশ্যের।

    তবে, অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ছবিগুলির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একজন যুক্তি দিয়েছেন, ‘ফাঁস হওয়া ছবিগুলি এত স্পষ্ট হতে পারে না’। অন্য একজন যুক্তি দিয়েছিলেন, ‘রাম-সীতার বিয়ে অবশ্যই পার্ট ওয়ানে থাকবে, কিন্তু এর শ্যুটিং গত বছর শেষ হয়েছিল।’ অন্যরা একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ‘ছবিটি কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে?’ আর একজন লেখেন, ‘এটি পুরানো টিভি সিরিয়াল সিয়া কে রাম থেকে নেওয়া, শুধু মুখ-বদল করে দেওয়া হয়েছে।’

    আরও পড়ুন: বলিউডে বেতন বৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সইফ! ‘হলে দর্শক টানতে…’, যা বললেন নায়ক

    এর মধ্যেই অভিনেতা আশীষ শর্মা এমনই একটি 'ফাঁস' ছবি শেয়ার করে ছবির আসল রহস্য ফাঁস করেছেন। ২০১৫-১৬ সালের স্টার প্লাসের ‘সিয়া কে রাম’ মেগায় তিনি ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আশীষ লেখেন, ‘এই নিন! আরও একটি ’অরিজিনাল'ফাঁস হয়ে যাওয়া ছবি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমার চুলের জায়গা নিতে পারবে না।' অভিনেতা সেই দৃশ্যের আসল ছবিটি শেয়ার করে ব্যঙ্গ করে এই কথা বলেছেন।

    রামায়ণ সম্পর্কে

    নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত, রামায়ণ মহাকাব্যের দুই পর্বের রূপান্তর, যার প্রথম অংশটি এই দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিটিতে রাবণের চরিত্রে যশ, লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে এবং ভগবান হনুমানের চরিত্রে সানি দেওলকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। রামায়ণ সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভারতীয় প্রযোজনা। অস্কার বিজয়ী স্টুডিও প্রাইম ফোকাসের ভিএফএক্সের সঙ্গে কাজ করেছে।

    News/Entertainment/রামায়ণের সেট থেকে ফের ফাঁস রণবীর-সাই পল্লবীর লুক? সত্যিটা জানালেন পর্দার রাম আশীষ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes